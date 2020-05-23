Подписант акта о независимости Нийоле Ожелите сказала, что сейчас в обществе наблюдается такое лжеуважение.

"Я хочу вам сказать, что это не только вопрос коммуникации. Я захотела узнать, сколько людей в Литве заразились не от близких, не от детей, как сейчас призывают "хорошие дети родителей не навещают". Вы посмотрите, сколько людей заразились. Моя одна подруга по фейсбуку вчера лишилась отца, который был заражен в Вильнюсской клинической больнице. Мне кажется, что Верига, как и Сквернялис, свою несостоятельность делать необходимое там, где это нужно, прикрывают не заботой, а насмешкой над пожилыми людьми. 60-летних изображают какими-то горбатыми стариками с тростями – извините, я каждый день проезжаю на велосипеде 40 км, поддерживаю себя в форме.

Называть это заботой – лицемерие. У меня есть страшное сравнение, даже не хочется произносить это, но если бы кто-то так заботился о Сквернялисе, когда он был болен, если бы ему жена каждый день говорила – "знаешь, Саулюс, не ходи сегодня на работу, помнишь, у тебя ведь был рак". Интересно, сколько он терпел бы такою "любовь" и "заботу". Это не любовь, это насмешка. Это попытка прикрыть свою неспособности навести порядок в больницах", – сказала Ожелите.

По ее словам, люди старшего возраста и без того понимают, что их ждет в старости – отчуждение, проблемы со здоровьем, а такая изоляция только усугубляет все проблемы.

"Это социальное отчуждение, которое ждет человека, когда он выходит на пенсию, когда он прекрасно понимает, имея большой опыт, что его ждут тяжелые дни, одиночество, немощность, а когда он слышит высказывания Сквернялиса - "может, летом не ходи на пляж". Знаете, может и лета то в жизни осталось немного. Кажется, Верига психолог. Так если он не купил свой диплом, как он не считает, сколько будет жертв такого психологического террора среди пожилых людей. Из-за этого отчуждения появляется депрессия, панические атаки, бессонница", – сказала Ожелите.

По ее словам, в других странах коммуникация иная, там пожилых людей благодарят за то, что они заботятся о себе.

"Я и сама представить не могла, что быть человеком старше 60 лет так страшно. Я еще веду достаточно активную жизнь, но люди чувствуют себя униженными, когда говоришь с литовцами, живущими в других странах,я списываюсь с теми, кто находится в Португалии, Испании, Ирландии, Англии, Германии – они в ужасе от наших плакатов и надписей. В Португалии, если бы на двери было написано не заходить без масок или людям старшего возраста, то назавтра этого бизнеса уже не было бы. В Великобритании пожилых благодарят – спасибо, что вы есть, уважение демонстрируют, чтобы ты не чувствовал себя изгоем", – сказала собеседница.

Шакалене сказала, что сейчас грань безопасности и дискриминации переплелась, а большая часть людей в Литве чувствует себя одинокими.

"Госпожа Ожелите точно подметила, что самочувствие человека очень важно. Мне кажется мы сегодня видим странный переход от попытки обезопасить к стигматизации. Я сама - человек из группы риска и когда я вижу на двери кафе надпись, что людям из группы риска и пожилым входить не рекомендуется, мне кажется, что всем нам раздадут значки и разделят на группы.

Вот те, кто является бременем системы здравоохранения, если вы заразитесь, то у нас будут проблемы, мы хотим, чтобы вы добровольно закрыли себя дома. Вот какую весть получают люди. А на деле людям надо говорить - мы хотим, чтобы вы жили как можно дольше, чтобы были в безопасности. Надо благодарить тех, кто о себе заботится, а если "хорошие дети родителей не навещают", то волонтеры должны обеспечить людей лекарствами и едой, выгулять собаку, это должно было организовать государство", – сказала депутат.

"Мне писали многие люди, в том числе молодые, они не понимают, как так можно себя вести, писали и предприниматели. Неужели все обязаны вывешивать на двери такие объявления, или предприниматели сами принимают решение. Ведь если пишут - пожилым нельзя заходить, что это предприниматель-самоубийца делает. Неужели так и надо писать? Мне звонили из галерей, небольших магазинов, точно ли действуют такие требования", – сказала Ожелите.

Шакалене на вопрос, обязаны ли предприниматели писать такое, уверяет, что таких требований не было.

"Нет, такого требования нет. Требуется гарантировать безопасное предоставление услуг – требуется только это", – сказала депутат.

По ее словам, возможно, предприниматели не поняли все эти меняющиеся правила.

"Нельзя заставить бизнес сортировать клиентов. Это было бы дискриминацией. (...) Мы видим, что бизнес не понял, чего от него хотят, поскольку требования меняются каждый день", – сказала Шакалене.

"Предприниматели поступили очень хитро – они сослались на рекомендации ВОЗ, перепечатали их. Бизнес понимает, что любые санкции его могут разорить, поэтому идет на перегибание палки. (…) Предприниматели не дураки, они понимают, что надо написать что-то дискриминирующее", – сказала Ожелите.

Она считает, что психологические последствия карантина будут иметь более серьезные последствия, чем сам коронавирус.