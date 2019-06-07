"Я больше никогда не буду сообщать о пьяных водителях", – уверяет бывший политик.

"Даже в ночь на 13 января, когда советские танки давили людей, я не чувствовала себя в такой безнадежно-безвыходной ситуации, как сейчас. Лицом в "д...." – в таком я нахожусь сейчас состоянии", – прибавила она.

Нийоле рассказала, что сейчас ей угрожают уголовной ответственностью.

Ситуация такова: Ожелите увидела пьяного водителя, с которым она знакома. Она позвонила в полицию. Полиция остановила нетрезвого водителя, он явно был пьян, не мог даже подуть в алкотестер, отказывался оот освидетельствования на трезвость. На него подали в суд, где он отрицал тот факт, что был пьян, несмотря на то, что не в его пользу свидетельствовали двое стражей порядка, есть видео, на котором он запечатлен.

"Тут мне звонят из полиции, говорят, что я должна дать показания. Я согласилась, но перед тем как написать уже в комиссариате предупредила сотрудницу полиции, что у меня есть основания бояться нарушителя, поэтому мою фамилию ему нельзя называть. Мне отвечают - это невозможно, у него есть право знать. А у меня есть право на безопасность? Я ведь не сделала ничего плохого, наоборот, по моему мнению, поступила честно, возможно, даже спасла жизни людей, он ведь мог кого-нибудь убить? Мне говорят - вы же назвали свое имя, когда звонили в полицию. И точно, я не подумала, что надо было себя стыдиться и что "добрый" и "дурной" - это синонимы. Я его боялась, сказала об этом сотруднице полиции, это не такой человек, у которого хватит чести и ничего Тогда я отказалась писать заявление.

Через неделю мне позвонили из полиции и сказали, что если я откажусь дать показания, то меня ждет уголовная ответственность. (...) говорю, а если бы я не назвала свое имя, когда звонила, то осталась бы инкогнито? Нет, говорят, мы бы нашли вас по номеру телефона", - рассказала Ожелите.

DELFI связался с представителем Департамента полиции, она заверила, что ей эта ситуация известна.

"Согласно действующим в Литве законам, в ходе расследования следователь может вызывать свидетелей, они должны явиться в установленное время и дать показания, ответить на задаваемые вопросы.

Точно также каждый свидетель по повестке должен явиться к следователю или в суд для дачи показаний, рассказать, что ему известно о деле.

Если нарушитель свою вину признает, то полиция может не вызывать свидетелей для дачи показаний и уточнения обстоятельств происшествия. Но если следователю или суду нужны уточнения обстоятельств - свидетель должен явиться и дать показания", – заверила Ревита Янавичюте.