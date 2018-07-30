По словам Лаймы Страгене, если галинсога возьмет верх, то пропадет урожай моркови и свеклы.

По словам женщины, сейчас в хозяйстве работают 10 человек, но этого мало. За 10 м прополотой свеклы платят 50 центов, за такое же количество прополотой моркови – 1 евро.

"Вчера приехала женщина с двумя дочерьми из Йонавы. За день они заработали 60 евро", – рассказала Страгене. По ее словам, по ценам на овощи, больше платить нет возможности – это было бы убыточно, поскольку жители Литвы не склонны ценить экологическую продукцию. Лучше купят обработанную химией, чем платить в несколько раз больше. Использовать гербициды в хозяйстве нельзя, поскольку хозяйство экологическое.

Страгене порадовалась, что стало больше сознательных покупателей, а два детских сада будут участвовать в программе экологического питания.

"Моя дочь говорит – может, когда-нибудь мы сможем купить робота для прополки", – печально шутит Страгене.

Всего хозяйство занимает 200 га, 10 из них отданы под овощи - картошку, свеклу, брюкву, репу, тыквы, цуккини, укроп, базилик и другую зелень.

Работников ищут как через Биржу труда, так и по своим каналам. Лайма часто сама обзванивает людей, которые активно работали в прошлом году. Иногда они приезжают, иногда рекомендуют кого-то другого, но часто бывают вне зоны связи.