По словам Лаймы Страгене, если галинсога возьмет верх, то пропадет урожай моркови и свеклы.
По словам женщины, сейчас в хозяйстве работают 10 человек, но этого мало. За 10 м прополотой свеклы платят 50 центов, за такое же количество прополотой моркови – 1 евро.
"Вчера приехала женщина с двумя дочерьми из Йонавы. За день они заработали 60 евро", – рассказала Страгене. По ее словам, по ценам на овощи, больше платить нет возможности – это было бы убыточно, поскольку жители Литвы не склонны ценить экологическую продукцию. Лучше купят обработанную химией, чем платить в несколько раз больше. Использовать гербициды в хозяйстве нельзя, поскольку хозяйство экологическое.
Страгене порадовалась, что стало больше сознательных покупателей, а два детских сада будут участвовать в программе экологического питания.
"Моя дочь говорит – может, когда-нибудь мы сможем купить робота для прополки", – печально шутит Страгене.
Всего хозяйство занимает 200 га, 10 из них отданы под овощи - картошку, свеклу, брюкву, репу, тыквы, цуккини, укроп, базилик и другую зелень.
Работников ищут как через Биржу труда, так и по своим каналам. Лайма часто сама обзванивает людей, которые активно работали в прошлом году. Иногда они приезжают, иногда рекомендуют кого-то другого, но часто бывают вне зоны связи.
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