Однако 42% жителей Литвы все еще считают себя представителями среднего класса, 15% считают себя малоимущими людьми, а 8% – представителями класса выше среднего.

Таковы данные опроса, проведенного Spinter tyrimai по заказу Swedbank.

"Многочисленный средний класс отражает экономические мощности страны – в развитых странах Запада к нему относятся 50–60% жителей. Представители среднего класса по большей части могут без особых трудностей удовлетворить свои насущные потребности и каждый месяц откладывать деньги, на черный день, на инвестиции или тратить большую их часть.

Несмотря на то, что в Литве средний класс пока не столь многочисленный, как в развитых странах, у него есть потенциал к росту, поскольку на рынок приходит молодое и образованное поколение", – сказала глава Финансового института Swedbank Юрате Цвиликене.

По ее словам, к среднему классу в Литве себя чаще всего относят молодые (18–25 лет) жители, в основном мужчины (37%), реже женщины (34%). Реже представителями среднего класса себя считают люди старше 56 лет (28%).

Жители Литвы считают средним классом людей, которые зарабатывают от 1069 до 1980 евро в месяц "на руки".

По словам Цвиликене, принадлежность к среднему классу определяется не только доходами. Большинство участников опроса (75%) считают, что представители среднего класса должны жить в собственном жилье, а 45% – что представители среднего класса могут откладывать деньги.

Каждый третий участник опроса считает, что у представителей среднего класса есть сбережения в размере 3-6 месячных зарплат, нет долгов, за исключением долгосрочных обязательств.

И исследование Swedbank, и обычные характеристики среднего класса показывают, что свидетельство принадлежности к среднему классу - не только доходы, но также образ жизни и имущество. По двум из трех характеристик как минимум треть жителей Литвы относится к среднему классу.

"В прошлом году почти треть жителей Литвы ездила на отдых за рубеж – это в два раза больше, чем 10 лет назад. За последний год 43% жителей посетили культурные мероприятия – театры, концерты или оперу – это один из самых высоких показателей в ЕС. такой образ жизни - одна из характеристик среднего класса", − сказал экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

По его словам, по критерию имущества треть жителей Литвы может отнести себя к среднему классу. Около 39% жителей есть автомобили не старше 10 лет, а у 29% есть финансовое имущество на сумму 2000 евро и больше – это примерно три средние зарплаты. Еще 9% жителей располагают финансами в размере 1000 евро. Целых 90% жителей Литвы живут в собственном жилье.

Правда, по его замечанию, немалая часть жителей проживает в некачественном жилье и недовольны его качеством. К примеру, 14% жителей Литвы пользуются уличными туалетами.

"Наконец, если оценивать только по критерию доходов, средний класс в Литве меньше. Больше 1300 евро "на бумаге" зарабатывают лишь 14% работников. Правда, количество таких жителей с 2010 г. увеличилось почти в 3 раза. Если оценивать всех жителей, эта часть была бы еще ниже, поскольку доходы пенсионеров и получателей социальных выплат этого уровня не достигают", − сказал Мачюлис.

То, что 35% жителей считают себя представителями среднего класса, несмотря на отсутствие доходов в размере 1069 евро "на руки", доказывает, что жители оценивают не только доходы, но и имущество, а также образ жизни.

По словам экономиста, в Скандинавских странах более 70% жителей являются представителями среднего класса. Чтобы в Литве этот класс стам многочисленнее, надо снижать налоги на труд, увеличивать инвестиции, особенно в регионах, совершенствовать систему образования.