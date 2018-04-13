После прочтения этого текста мы, жители Новой Вильни, наверное, должны себя чувствовать, как чувствовали себя литовцы, которых Мел Гибсон в шутку назвал острозубыми, вооруженными бейсбольными битами и намеревающимися ворваться в чужой дом.

Мы не намерены оправдываться перед анонимными читателями DELFI, названными в статье Рутой и Томасом, на основе впечатлений которых была составлена вышеупомянутая статья: "нам довелось ехать по центральной улице Новой Вильне, мы удивились, что в Вильнюсе еще есть такие места – мы словно попали в страшные 90-ые, где в любой момент к тебе может подскочить вооруженная банда и вытащить из автомобиля. Я бы там не хотел жить – даже если бы мне за это заплатили".

Если целью текста было показать, какой страшный район Новая Вильня, мы как учредители местной общины, хотим ответить, что нам не только известны проблемы нашего района и мы стараемся их решать, но в первую очередь, мы счастливы здесь и не собираемся уезжать, даже если нам за это заплатят.

Новая Вильня – один из самых таинственных и овеянных мифами районов Вильнюса, он издавна известен своим природным отрывом от центра Вильнюса, выразительным рельефом, разнообразием пейзажей и отличным сообщением. Одна из причин появления стереотипов об этом районе - незнание или нежелание открыть его для себя.

Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos © Maksimas Zacharovas

В 1873 г., когда было построено здание вокзала и железнодорожная ветка в сторону Минска, здесь появилось поселение при железной дороге. Удобное стратегическое положение способствовало развитию промышленности. Самые известные инвесторы конца XIX в. – братья Мозеры из Швейцарии, которые основали здесь кружев и вышивки, а немец Эмиль Поссель самую большую в мире фабрику по производству кос – завод по обработке металла. В 1903 г. здесь жило около 10 000 человек, поэтому Новая Вильня получила статус города.

Почему город? Поскольку он сохранил характерную городу структуру – кварталы и застройку. Это произошло из-за естественного природного барьера – лесного массива между Ужуписом и Новой Вильней. До Второй мировой войны Новая Вильня упоминалась как самый длинный город в Литве.

Да, это место, где нет больших потоков туристов, немногие вильнюсцы приезжают сюда по личным делам, но многие даже не представляют, что такие популярные места как Бельмонтас, Пучкоряйский разлом, Рокантишкская года с остатками разрушенного в XVI в. во время войны с Московским государством замка, любимая байдарочниками речка Вильняле (Вилейка) и Павильнюсский региональный парк с пешеходными дорожками и лыжной трассой находятся именно на территории Новой Вильни.

Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos © Maksimas Zacharovas

Фактически на территории Вильнюсской мэрии есть три города: Вильнюс, Григишкес, Новая Вильня. Однако здесь в течение многих лет не заботились об элементарных вопросах улучшения окружения: после восстановления независимости в течение длительного времени ничего не происходило, только недавно начали появляться новые тротуары, освещение, стали асфальтировать дороги, включая несколько гравийных дорог. Обычные вещи, которые происходят где-нибудь в Мажейкяй или Таураге, десятилетиями были несбыточной мечтой жителей Новой Вильни, поэтому сегодня мы радуемся каждой новой тротуарной плитке.

В статье упоминалось, что парк запущен, но это не так, состояние парка и набережной зафиксировано на фото к статье.

Столичная мэрия не без активных просьб жителей района начала реагировать и конструктивно сотрудничает в деле подготовки нового общего плана Вильнюса, на котором Новую Вильню планируют как сильный периферийный центр с компактным историческим центром.

Социальная сфера, которая является стратегической, и влияет на развитие территории, пока очень запущена. Если любой провинциальный город или городок получает немалую европейскую помощь, то Новая Вильня, к сожалению, почти ее не получает. И как бы это ни было парадоксально - помощь ЕС выделяется на расширение проекта ночлежного дома для почти всех бездомных города и основание вытрезвителя, который как раз и увеличит социальное разобщение в Новой Вильне.

Знаете ли вы, что этот объект находится в самом красивом месте Новой Вильни, около городища, рядом с живописной запрудой на Вильняле? Мэр города Ремигиюс Шимашюс и вице-мэр Гинтаутас Палуцкас успешно продолжают начатый Артурасом Зуокасом проект.

Хотя много говорят о регионах и их укреплении, внутри крупных городов, например, в Вильнюсе, наблюдается большое социальное и экономическое разобщение. Инвестиции ЕС достигают сельских регионов и небольших городов и не попадают в отстающие части крупных городов.

Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos © Tomaš Suboč

Вильнюсская мэрия осуществляет этот проект, не информируя должным образом общину, игнорируя ее просьбы, несмотря на то, что уже несколько лет община просит остановить проект.

Почему жители Новой Вильни против? Не потому, что боятся бездомных и нищих. А потому что им отдано историческое место – около городища у запруды на Вильняле. Мы предлагаем поменяться местами – может здесь разместить общину, а бедных не в место с таким красивым видом, ближе к социальной столовой, поликлинике, дневному центру?

Если уже отказываются от детских домов, так может можно разместить старых, больных, инвалидов там, где они смогут общаться не только с себе подобными, но и с другими людьми, интегрироваться в общество?

Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos © Maksimas Zacharovas

Очень странно, что на крупнейшем портале делают такие заявления, как эксперт Capital Mантас Микочунас: "Новая Вильня – отдельный микрорайон Вильнюса, где проживают в основном нацменьшинства, поэтому остальные жители города избегают его, стараются там не селиться и не работать. Отсюда естественным образом появилось разобщение, это выталкивает Новую Вильню из Вильнюса в район. Там проживают люди старшего и среднего возраста и их дети, чаще всего школьного возраста. При первой возможности молодежь переселяется в другие районы".

Разве это не разжигание межнациональной розни? Стигматизация и сортировка людей по национальности и доходам на стоящих и нет?

Новая Вильня - как и вся наша столица, исторически является многонациональной, на старом кладбище можно найти могилы немцев, литовцев, русских, поляков, белорусов. Акцентируют уязвимость Вильнюсского и Шальчининкского района с точки зрения национального вопроса, но в пределах староств границы, казалось бы, незаметны, как и накопившиеся там социальные и экономические проблемы.

Местные жители знают, что в Новой Вильне прекрасно ладят люди разных национальностей. Но для некоторых незнание литовского становится барьером для закрепления на рынке труда.

Знаете ли вы, что многие люди другой национальности хотели бы выучить государственный язык, но они находятся в классической ситуации "бедный, потому что дурак, дурак, потому что бедный"? Они хотели бы выучить литовский, но у них нет денег на это. У государства на это денег нет. Пока работники центра культуры Новой Вильни всеми силами стараются помочь этим людям и вовлечь их в наше общество, бюрократический механизм не действует.

Почему не говорили об учебных заведениях, ведь об этом часто думают при выборе места жительства? К примеру, в прогимназии им. Барборы Радвилайте не только приятная и теплая атмосфера, но и действует особая система преподавания. Литовскому здесь учат по подгруппам – чтобы детям было легче, поскольку многие представители нацменьшинств хотят, чтобы их дети учились на литовском языке. Знаете ли вы, что здесь учатся учиться? В переполненных престижных столичных школах неслыханная дисциплина? Цель программы – дети должны познать себя, свои способности и научиться учиться. Может, одному удобнее это делать под музыку, другой хочет в процессе рисовать в тетрадке или слушать аудиокнигу. И в этой школе к этому относятся с пониманием.

Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos © Maksimas Zacharovas

Наверное, единственный собеседник автора вышеупомянутой статьи директор Vilniaus Turtas Антанас Кудараускас видит не только территории разваленных заводов, но и факт, что "что в районе есть очень много молодых людей с хорошими доходами и сбережениями, которые живут там и любят свой район. Я думаю, что смело можно утверждать, что это самый лояльный район Вильнюса и людей можно понять, там много школ и детских садов, центров занятости: спортивная школа, музыкальная, художественная. Сообщение, по сравнению с другими находящимися на таком же расстоянии от центра районами, очень хорошее: не бывает заторов ни утром, ни вечером, а это утопическая мечта для жителей Пилайте, Фабийонишкес, Таранде".

И это правда о Новой Вильне. У этого района де-факто есть два мэра – Шимашюс и Моника Навицкене, которая работает депутатом, но много внимания уделяет решению проблем, с которыми сталкиваются жители Новой Вильни, и которые не решает мэрия.

Еще через несколько дней – и у Новой Вильни будет юридическое лицо, представляющее интересы жителей – община, которую регистрируют, и благодаря которой мы будем пытаться решать проблемы самоуправления.

В июне мы пригласим всех вильнюсцев на 115-летие Новой Вильни. Может, приехав, вы увидите, почему мы не уехали бы отсюда, даже если бы нам заплатили.