"Я думаю, что глупость - преждевременная смерть, если ее можно избежать. Глупо вести себя безответственно и думать, что вирус как-то учтет наше желание или нежелание, наши рассуждения.

Конечно, у людей есть право на личное мнение, но хочу напомнить, и в литовских СМИ достаточно информации, в которой упоминаются люди с подобной позицией, пожелавшие добиваться стадного иммунитета.

К сожалению, в тех странах ситуация трагическая, умерло очень много людей, и не все умершие старше 90 лет. Поэтому такие заявления, что ограничение - глупость, видимо, показывают, что человек, который является хорошим политологом, совершенно не понимает, что такое вирус, инфекции, зачем нужен карантин. Я бы призвал хорошего специалиста прислушаться к мнению специалистов в другой сфере, разбирающихся в контроле над инфекцией", – сказал Верига.

Напомним, что политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Кястутис Гирнюс сказал, что рекомендаций для людей из группы риска он не придерживается и не намерен их соблюдать.

В передаче Delfi 11 73-летний Гирнюс сказал, что не чувствует себя "прокаженным", но считает, что некоторые его сверстники могут себя чувствовать такими.

"Я себя таким не чувствую и как раз считаю, что в некоторых случаях не надо соблюдать жесткие, категорические рекомендации Вериги и другие предложения. Например, говорят, что надо сидеть дома, не ходить в магазины, говорят – не общаться с детьми и внуками и т.д., и все это может длиться очень долго. Я считаю, что это глупости", – сказал политолог.

"Решение, навещать ли детей и внуков, это их дело, а не Вериги", – считает ученый. Он сказал, что после смягчения карантина он ходил в парикмахерскую. На вопрос, была ли на двери парикмахерской информация, что люди старшего возраста должны оставаться дома, он сказал, что была.

"Была надпись, но была отличная парикмахер, усадила и постригла", – сказал собеседник.

На вопрос, какие из рекомендаций он соблюдает, Гирнюс сказал, что не соблюдает ни одну из рекомендаций для пожилых людей.

"Ни одной. Я надеваю маску, перчатки, пытаюсь без надобности не ходить в магазин, но я ходил в парикмахерскую, на почту. Мы живем в Антакальнисе, там красивая природа, мы с женой на час-полчаса выходим погулять. Мои дети в Америке, поэтому я не могу их навещать. Но если бы они были здесь, то я договорился бы с ними и навестил их. Для пожилых людей одна из радостей жизни - дети и внуки. И я не понимаю, когда Верига говорит, что рекомендует пенсионерам не общаться с детьми и внуками в течение длительного времени. Я думаю, все мы граждане Литвы, все мы равны перед законом, неважно 55 мне лет или 65 или немногим больше", – сказал политолог.