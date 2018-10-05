Ответ родителям упавшей из-за небезопасного ограждения девочки: вы сами виноваты

Жительница Вильнюса (имя и фамилия редакции известны – DELFI) рассказала, что 6 сентября ее муж с дочерью поехал за ботинками в дом 31Б на ул. Атейтес. В здании находятся офисы, спортклуб и квартиры.

"Там такой открытый подъезд, с перилами. Ребенок бежал к перилам, а оказалось, что между перилами и полом оставлен зазор. Девочка и упала в этот зазор", – рассказала женщина.

Муж женщины побежал вниз. В подъезде этажом ниже стояла пара, девочка и упала на этих людей.

© DELFI skaitytoja

"Это смягчило удар. Она упала, скажем так, со второго этажа на асфальт. У нее трещина в черепе и перелом руки", – сказала женщина. Ребенка несколько дней продержали в больнице, а потом выписали домой.

"Когда все успокоилось, врачи гарантировали, что с головой все будет в порядке, никаких последствий не будет, мы немного расслабились. Но ведь упасть может и кто-то еще", – сказала мать пострадавшего ребенка.

Семья в полицию обращаться не стала, но решила поинтересоваться, кому принадлежит здание и предупредить владельцев, чтобы этот зазор закрыли.

Она связалась с руководителем компании Нийоле Мишкинене.

© DELFI skaitytoja

Женщина рассказала, что в начале разговора Мишкинене беседовала вежливо, но когда узнала о несчастье, стала кричать.

Она стала выяснять, откуда женщина взяла ее номер, почему она вообще ходит по частной территории. "Она бросила трубку. Мне не удалось с ней поговорить. Я пыталась перезвонить. Сказала, что я в полицию обращаться не буду, но она ничего не хотела слышать", - заметила женщина.

В редакцию портала семья обратилась, поскольку их беспокоит тот факт, что опасность не устранена, значит может произойти еще не одно несчастье.

DELFI связался с Мишкинене. Глава ЗАО Stiebas сказала, что ей о данной ситуации ничего не известно. На вопросы она не отвечала, только повторяла, что ничего не знает и комментировать не может, повторяла, что не понимает, почему по двору ходят какие-то дети.

Когда ей напомнили, что в здании есть офисы, спортклуб, поэтому туда приходят не только жильцы, Мишкинене все равно повторяла, что не понимает о чем речь. Когда ей предложили выслать фотографии зазора, она заявила, что ничего присылать ей не надо.

"Здание построено по проекту и сдано. Яне понимаю, через какие дырки и кто упал" – повторяла она. Она даже не желала выслушать всю историю, повторяла, что ничего не понимает.

На вопрос, неужели ее не волнует, что в здании, которое администрирует ее компания, пострадал ребенок, она ответила, что волнует. "Но поймите, звонят откуда-то. Упал ребенок. Никто не падал. Я здесь была, я здесь целыми днями бываю, никто не обращался. Пусть смотрят за детьми", – сказала Мишкинене, заметив, что виноваты родители, которые не смотрят за детьми.

В конце беседы она все-таки признала, что ей звонила мать девочки.

"Я не знаю, кто ей дал мой номер (матери ребенка – DELFI). Она стала мне звонить, я не понимаю, почему. Почему меня не вызвали, когда ребенок упал? Я не понимаю, откуда он упал. Если она шла и не смотрела за ребенком, я в этом не виновата", – сказала Мишкинене.

Пресс-секретарь Государственной службы по планированию территорий и строительству Лигита Лущяускайте сказала DELFI, что вышеупомянутое административное здание построило ЗАО Stiebas.

Она напомнила, что при проектировании и строительстве зданий общественного назначения надо соблюдать закон о строительстве и технический регламент.

"В законе сказано, что такие здания должны проектироваться и строиться так, чтобы в ходе их эксплуатации не было никакого риска возможных несчастных случаев (возможности поскользнуться, упасть, столкнуться, обжечься и т.д.).

В техническом регламенте STR 2.02.02:2004 "Здания общественного назначения" указано, что должны искать и использовать такие проектные решения, которые исключают возможность падения, а размеры зазоров должны быть такими, чтобы в них не попали, не упали дети", – сказала Лущяускайте.

По ее словам, за выполнение регламента и проекта отвечают строитель и технический контролер, проектировщик здания, подписывая проект, гарантирует, что проект отвечает законам ЛР.

"Мы считаем, что в конкретной ситуации надо смотреть проектные решения постройки и как их осуществили", – прибавила Лущяускайте.