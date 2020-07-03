Ответ полиции после жарких дискуссий: ходить в купальнике не запрещено и на проспекте Гедиминаса

Вопрос – как отдыхающие на этом пляже нарушают общественный порядок и мораль, остается открытым. Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис рассказал, что видел в Facebook призыв провести акцию - женщины должны сжечь там свои бюстгальтеры.

"Когда проводится такая акция, уже переходят границы самоуважения. Эта акция расходится со здравым смыслом", – сказал Карбаускис.

Правда, эта акция, скорее всего, была шуткой, никто ничего на площади не сжигал.

Однако очевидно, что парламент и мэрия не пришли к консенсусу в этом вопросе. Мэр Ремигиюс Шимашюс уверяет, что пляж - это символ свободы, а Карбаускис говорит, что надо говорить не о "свободе обнажаться", а о той свободе, которую завоевали наши деды и прадеды.

Для некоторых людей площадь стала привлекательным местом фотосессий и отдыха. Действительно ли раздевание - нарушение общественного порядка и морали?

Представитель Литовской полиции Рамунас Матонис уверяет, что в купальнике на площади находиться не запрещено.

"В купальнике в общественных местах находиться не запрещается", – заверил Матонис.

На вопрос, что было бы, если бы человек в нижнем белье оказался на какой-то другой площади или на улице, Матонис заверил, что за это не наказывают.

"Каждый случай рассматривают отдельно. Но есть люди в городе, у фонтанов, где-то еще, которые ходят в купальниках", – сказал Матонис.

Он обратил внимание на то, что дети вообще бегают у фонтанов голые.

Матонис сказал, что вряд ли нарушением будет и прогулка по проспекту Гедиминаса в купальнике.

"Если в жаркий летний день кто-то пройдется в купальнике, я сомневаюсь, что кто-то увидит в этом нарушение. Конечно, если будет жалоба, каждый случай надо рассматривать отдельно, надо учитывать поведение, слова, как человек идет. Но нет такого порядка, что конкретно на проспекте или где-то еще нельзя ходить в купальнике", – сказал собеседник.

Искусственный пляж на Лукишкской площади, по словам советника мэра Каролиса Жукаускаса - это временная инсталляция, где действуют правила общественного пространства. Т.е. у него нет официального статуса пляжа.

По словам представителя ЗАО Grinda Эгидиюса Степонавичюса, если не считать Лукишкский, в Вильнюсе есть 10 пляжей.

На Лукишкском пляже есть все, что нужно для пляжа, кроме воды.

Однако водоем успешно заменяет фонтан, в котором целый день напролет бегают дети. У этого фонтана нет статуса места для купания, поэтому и качество воды в нем регулярно никто не проверяет. Несмотря на это представитель муниципалитета заверил, что вода там неопасная, но для купания фонтаны не годятся.