Ответ на шокирующее заявление экономиста о бедности: есть другой вопрос - как люди выживают на 122 евро

В прошлом году в Литве около 312 000 человек жили за чертой абсолютной бедности: их доход составлял менее 245 евро в месяц на человека или 515 евро на семью из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет.

Все стабильно плохо

"Нет ухудшения или улучшения. Все стабильно плохо", - сказала Айсте Адомавичене, глава Национальной сети по снижению нищеты.

Она подчеркнула, что никто не выбирает бедность и что жизнь людей разнообразна. Женщина также привела пример решения суда, принятого несколько недель назад, об осуждении мужчины, который задушил свою мать. По словам А. Адомавичене, в каком-то смысле мужчина просто не выдержал.

"Не все доходы растут, и не все доходы растут одинаково. С другой стороны, когда речь идет о статистике, следует иметь в виду, что данные были собраны в 2017 году, и еще не все действия были реализованы. Например, детские деньги были введены с 2018 года. Это не отражено в этой статистике, и мы увидим другую картину в следующем году. Детские деньги были рассчитаны, смоделированы, должно быть улучшение показателей детской бедности. Еще одна проблема - это структурные проблемы, которые не решались многие годы. Поскольку неправительственные организации в основном работают в сфере услуг, мы видим очень заметное отсутствие услуг и неравенство в доходах.

Например, семья воспитывает ребенка-инвалида или ребенка с аутизмом, ребенок растет, но не хватает центров, где люди с такими проблемами могут получить помощь. Один из родителей остается заключенным дома вместо того, чтобы идти на работу, платить налоги. Несколько недель назад было вынесено судебное решение в отношении человека, который задушил свою мать подушкой: он просто не выдержал, потому что не мог получить адекватных услуг. Мужчина был приговорен к 8 годам лишения свободы. Да, он совершил жестокий поступок, этому нет оправдания, но человек просто не выдержал из-за отсутствия базовых услуг. Нам нужен прорыв в сфере услуг в этой области", - сказала А. Адомавичене в в эфире передачи "День на DELFI".

В Литве повышаются стандарты

Ромас Лазутка, профессор социальной политики Вильнюсского университета, получил вопрос о том, может ли Литва стать государством всеобщего благосостояния.

"Прежде всего, сам президент должен определить, что такое государство всеобщего благосостояния. Что касается бедности - да, она является одной из крупнейших в Европейском союзе, и она не снижается с введением детских денег и изменением пенсий, что легко объяснимо, поскольку это относительная бедность. Уровень жизни людей повышается. Еще 200 лет назад Адам Смит говорил, что не только тех, кому нечего есть, но и тех, кто не может себе позволить такой образ жизни, следует считать бедными.

Несмотря на увеличение пенсий в 2017 году, уровень жизни сам по себе повысился быстрее, что привело к росту бедности пенсионеров. Они отстают в общем росте экономики и благосостояния и поэтому находятся в бедности. Что нужно - очевидно, нужно повышать налоги, помогать этим людям во многих формах. Услуги имеют значение, образование", - сказал профессор DELFI.

Ситуация трагическая

По его словам, ситуация прошлого года и этого года трагична.

"Нам нужны не только долгосрочные, но и быстрые решения. Если о ребенке не заботятся, он сбежит из школы, не получит образования, он потенциально бедный человек. С другой стороны, средний уровень бедности в Литве остался неизменным, но количество семей с детьми уменьшилось, а количество пенсионеров увеличилось из-за недостаточного повышения пенсий.

Просто нужно перераспределение средств. (…) В 2017 году ситуация была трагичной, как мы видим из этих данных, и в этом году она трагична, скажем, у нас есть следующие цифры в нашей пенсионной политике: частные пенсионные фонды должны были вложить 200 миллионов евро, увеличить небольшие пенсии, которые люди получают от Содры. В итоге, выплачивают с этого года бонус в размере 20 миллионов, что в 10 раз меньше. Между тем, люди, получающие только пенсию социальной помощи, в основном люди с инвалидностью с детства, получают низкие пенсии, для их повышения было выделено только 2 миллиона. Итак, вот что у нас есть: 2 миллиона, 20 миллионов и 200 миллионов", - пояснил DELFI профессор Р. Лазутка.

А.Адомавичене также подчеркнула плохое положение пенсионеров в Литве.

"Нам нужно решение, чтобы помочь этим людям, спасти их. За каждой цифрой статистики стоят реальные люди со своей жизнью, никто не выбирает бедность", - говорит она.

Как прожить на 122 евро

Профессора спросили, как выжить на 245–345 евро на человека. Он сказал, что нужно спросить тех, кто был вынужден выживать на такие деьги.

"Есть еще один вопрос. Как люди выживают на 122 евро. Если человек зарабатывает 122 евро, он больше не получает социальное пособие, его большая мечта - получать 345 евро, почти в три раза больше. А как выживать, - об этом нужно спросить людей, которые вынуждены жить и как-то выживать. К сожалению, живут трудно и бедные, ищут дополнительный доход, возможно, получают поддержку", - сказал Р.Лазутка.