Об этом в Facebook рассказала одна женщина, которая находится в самоизоляции, и к которой члены комиссии так и не пришли.

Женщина сказала, что звонила в ГИК, ей сказали, что ее фамилия есть в списке, и к ней должны прийти, но никто не явился.

"Ответ на второй звонок меня убил – "в любом случае, если сейчас проголосовать не удастся, вы сможете голосовать во втором туре". Вы шутите? Мы практически фиксируем нарушение Конституции, а мне спокойно говорят – в другой раз", – возмущалась избиратель.

По сведениям Delfi, было немало избирателей, которые не смогли проголосовать, потому что к ним не пришли члены комиссии.

Матьйошайтите сказала, что пока ситуацию выясняют.

"Сейчас мы выясняем ситуацию. Поскольку жители обратились в ГИК, мы регистрировали их для голосования на дому как находящихся в изоляции. Мы зафиксировали ситуацию, передали информацию комиссиям, сейчас выясняем каждый конкретный случай, обстоятельства. Был ли закрыт подъезд и не удалось попасть, допущена ли ошибка или что-то еще.

Мы считаем голосование самой большой ценностью, избирателям должны были создать все условия, мы ищем возможность для решения этих вопросов. Тут остается сожалеть, очень жаль, что ГИК, наши коллеги прилагали огромные усилия, чтобы зарегистрировать каждого, кто обратился, передали информацию на участки, а члены комиссий не посетили людей по той или иной причине. Мы хотим исправить ситуацию, найти решение проблемы, чтобы у людей было право выбора", – сказала Матьйошайтите.

Она сказала, что некоторых находящихся в самоизоляции члены комиссий просто-напросто не нашли дома.

"Был такой случай. Вернулся из-за границы спортсмен. Он изолировался в гостинице. Члены комиссии его не нашли. Оказалось, он был в спортклубе. Таких историй много, наша цель - выяснить их и решить такие вопросы. Мне хочется верить, что члены комиссий сделали все возможное, чтобы навестить избирателей, а произошла ошибка, были какие-то другие причины, мы их выясняем", – прибавила она.

По словам Матьйошайтите, в ГИК обратились несколько человек, которые сообщили, что к ним на дом не пришли члены избирательных комиссий.