Ответ экономиста советнику президента: Вильнюс живет лучше Англии, а остальная Литва - лучше "бедной" Хорватии

По его словам, политики, опираясь на неверную статистику, могу делать неверные выводы, а они приводят к неправильным решениям, например, снизят финансирование Вильнюсу, чтобы уменьшить разницу между регионами. Так на самом ли деле вильнюсцы живут лучше британцев и французов?

По данным "Евростата", ВВП в Литве на одного жителя в 2017 г. составлял 78% среднего показателя по ЕС. А ВВП на одного жителя Вильнюсского региона был на 12% выше среднего по ЕС, а в среднем и западном регионах - 65% среднего по ЕС.

"Мы акцентируем, что есть разница между регионами, мы знаем, что ВВП в Вильнюсском регионе составляет 112% уровня ЕС, значит Вильнюс живет как Финляндия. Остальная часть Литвы составляет 65% среднего показателя по ЕС, там живут, как в Румынии", – сказал в интервью на Žinių radijаs Крепшта.

Маурицас так ответил на это заявление: "Опять эта литовская скромность... Надо было так написать: Вильнюс живет лучше, чем Великобритания, которая едва сводит концы с концами, а также лучше, чем Франция и постаревшая Япония, а остальная часть Литвы – лучше чем бедная Хорватия и Сицилия (по статистике)".

Экономист еще в конце января писал, что утверждения о том, что ВВП Вильнюсского региона выше среднего показателя по ЕС - это ложь и манипуляция статистикой.

Маурицас сравнил номинальный ВВП со средним по ЕС: "В Вильнюсе ВВП на одного жителя в 2018 году был 23 400 евро, а в среднем по ЕС – 30 980 евро. Значит в Вильнюсском регионе номинальный ВВП составляет 76% среднего по ЕС, ниже среднего по ЕС".

Он обратил внимание на то, что ЕК и Центробанк Литвы сравнивают не номинальный ВВП, а ВВП с учетом разницы цен, т.е. по стандарту покупательной способности.

"Может, это и логично, ведь за 100 евро в Вильнюсе можно купить больше, чем, например, в Осло, но это еще надо обсудить. Вот так, уважаемые читатели, и делают этот фокус!" – сказал он.

Маурицас поднял вопрос - точно ли цены на всей территории Литвы одинаковые? Тут и появляются несоответствия в статистике.

"В Вильнюсе уровень цен явно выше. Так почему не берут уровень цен по Вильнюсу? Да потому, что его никто не считает! Это явная манипуляция статистическими данными, ведь при подсчете ВВП на одного жителя Литвы берут во внимание средние цены в Вильнюсе, Бальберишкисе, Каварскасе, Казлу Руде", – сказал Маурицас.

"Абсурд? Да, но ЕК так не кажется, как и не кажется, что при такой методике Братиславский край (Словакия), который дает ВВП в 185% среднего ВВП ЕС богаче Ирландии (177%), Стокгольма (171%), Осло (170%) и Парижа (177%), а город Вена - "бедный" город Вена (всего 155% среднего показателя ВВП ЕС)", – писал Маурицас.

"Дорогие литовские эмигранты, не туда уезжаете! Зачем вам эта "нищая" Скандинавия? Езжайте в Братиславский край! Правда, там вы как и в Вильнюсе ничего не заработаете, но сможете купить все дешево. Но не в самой Братиславе, а в другом конце Словакии, ведь Братиславский край "дешев" из-за общего уровня цен во всей Словакии, поэтому, чтобы купить все дешево, надо проехать 400 км в сторону украинской границы, но разве это много?" – вопрошал экономист.

Маурицас считает, что если учитывать вильнюсские цены, то вред ли можно сказать, что ВВП Вильнюсского региона выше среднего показателя по ЕС, значит такое утверждение ложное.

"Это не просто ложь, но и опасная ложь, поскольку политики, опираясь на неверную статистику, могут прийти к неверным выводам, а такие выводы - к неправильным решениям, например, уменьшить финансирование Вильнюса, чтобы снизить разобщение между регионами", – сказал экономист.

Председатель правления аналитического консультационного агентства ESTEP Клаудиюс Манёкас коротко прокомментировал подсчеты ЕС, которые, по его словам – корректные и точные в соответствии с утвержденной методологией.

"Так считают во всем ЕС, отдельно уровень цен в какой-то местности не подсчитывают. Поэтому, возможно, ВВП многих крупных городов может быть выше, чем на самом деле", – сказал он.

Манёкас согласен, что эти подсчеты скажутся на распределении финансирования ЕС на 2021–2027 гг.

"Литва сама себя поделила на два региона, никто ее не заставлял это делать. Соответственно, Вильнюс получит намного меньше денег", – сказал он.

Маурицас отметил, что ЕС выделяет финансирование с учетом, ВВП, подсчитанного по паритету покупательной способности. Регионы ЕС разделены на три категории: ВВП – до 75% среднего по ЕС; 75-100%; больше 100%.

Если до 75% – регионы нуждаются в структурной помощи. 75–100% – переходные регионы, которые все еще получают помощь, но меньше. и третья категория – выше среднего по ЕС, в таком случае помощь не выделяют. Это необходимо, чтобы бедные регионы нагнали богатые, заметил Маурицас.

ВВП всей Литвы – выше 75% среднего показателя по ЕС, а при разделе на Вильнюсский регион и остальную часть, Вильнюс остался бы без помощи.

Экономист ЦБ Дарюс Имбрасас сказал, что общий показатель ВВП по Литве - выше 75%, значит финансирование из фондов ЕС снижается.

По словам Имбрасаса, если бы Литва не была разделена на два региона, то помощи лишился бы не только Вильнюс, вся Литва получила бы меньяше денег.

Имбрасас объяснил, почему не считают отдельно уровень цен в Вильнюсе и в других регионах. о его словам, чтобы это сделать, надо знать не только сами цены, но и потребительскую корзину жителей каждого региона, т.е. сколько денег и на что они тратят.

Тут есть ряд проблем. Первая - сложно найти идентичные товары и услуги, цены на которые можно сравнить Вторая - сложно подсчитать, сколько денег и на что жители одного региона тратят в другом.

"Например, сколько вильнюсцы тратят на отдых на литовском взморье", – сказал Имбрасас.

Он также сказал, что нет объективных доказательств того, что цены в Вильнюсе намного выше, чем в остальной части Литвы. Например, часть, которую жители тратят на продукты, не должна зависеть от региона, в котором они живут.

"Вильнюсский регион также не является регионом, где коммунальная плата выше. Большой разницы нет и в расходах на транспорт, т.е. топливо, покупку авто и т.д. Расширяется интернет-торговля, поэтому уравниваются цены на одежду, обувь, бытовую технику, а если речь идет о регионе, то их жителям доставка иногда обходится дороже, чем вильнюсцам", – сказал Имбрасас.

По его словам, единственное, что в Вильнюсе дороже - это покупка жилья и его аренда. Но это составляет меньше 10% расходов.