Отстраненному от должности мэру Паневежиса Ритису-Миколасу Рачкаускасу запрещено приходить в здание мэрии, кроме того, ему запретили общаться с некоторыми работниками мэрии.
Rytis Mykolas Račkauskas
© DELFI / Karolina Pansevič

Представитель Генпрокуратуры Раса Стунджене сказала BNS, что Рачкаускаса отстранили от должности на три месяца, однако он может выполнять функции члена горсовета: ему не запрещено участвовать в заседании горсовета, которое состоится на следующей неделе. Правда, физически на нем он не сможет присутствовать.

"Мэру назначена мера пресечения – письменная подписка о невыезде, ему запрещено общаться с некоторыми работниками мэрии и заходить в здание мэрии", – сказала Стунджене.

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Мера пресечения не запрещает мэру дистанционно участвовать в заседании.

22 июня BNS связаться с мэром не удалось, его телефон выключен.

От занимаемой должности отстранили и советника мэра Гинтаре Масколюнене. Ее также освободили из-под стражи.

Служба спецрасследований задержала мэра Паневежиса, его советника и троих представителей бизнеса 19 июня.

Мэру Рачкаускасу предъявлены обвинения в торговле влиянием и злоупотреблении служебным положением, советнику мэра – в торговле влиянием. В торговле влиянием подозревают и представителей трех частных компаний.

ССР подозревает, что в Паневежской мэрии давались незаконные распоряжения служащим администрации мэрии с целью создания благоприятных условий некоторым предприятиям для победы в конкурсах на госзакупки.

По сведениям BNS, в поле зрения ССР попали госзакупки, связанные со строительством 50-метрового бассейна в Аукштайтийском спортивном комплексе, а также оборудованием подземных контейнеров и маркетинговой программы "Обновляющийся Паневежис".

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