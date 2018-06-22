Представитель Генпрокуратуры Раса Стунджене сказала BNS, что Рачкаускаса отстранили от должности на три месяца, однако он может выполнять функции члена горсовета: ему не запрещено участвовать в заседании горсовета, которое состоится на следующей неделе. Правда, физически на нем он не сможет присутствовать.

"Мэру назначена мера пресечения – письменная подписка о невыезде, ему запрещено общаться с некоторыми работниками мэрии и заходить в здание мэрии", – сказала Стунджене.

Мера пресечения не запрещает мэру дистанционно участвовать в заседании.

22 июня BNS связаться с мэром не удалось, его телефон выключен.

От занимаемой должности отстранили и советника мэра Гинтаре Масколюнене. Ее также освободили из-под стражи.

Служба спецрасследований задержала мэра Паневежиса, его советника и троих представителей бизнеса 19 июня.

Мэру Рачкаускасу предъявлены обвинения в торговле влиянием и злоупотреблении служебным положением, советнику мэра – в торговле влиянием. В торговле влиянием подозревают и представителей трех частных компаний.

ССР подозревает, что в Паневежской мэрии давались незаконные распоряжения служащим администрации мэрии с целью создания благоприятных условий некоторым предприятиям для победы в конкурсах на госзакупки.

По сведениям BNS, в поле зрения ССР попали госзакупки, связанные со строительством 50-метрового бассейна в Аукштайтийском спортивном комплексе, а также оборудованием подземных контейнеров и маркетинговой программы "Обновляющийся Паневежис".