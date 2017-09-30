Отслужившая в армии литовка: мне нравится наш флаг и наша страна

Женщина в армии отслужила 10 лет, а после выхода в запас жизнь начала самого нуля - стала консультантом в области услуг красоты. Но сегодня она заверяет, что работает на любимой работе и уверена, что женщинам в армии однозначно не место.

Хотя, как подчеркивает Виктория, она не жалеет об этом опыте, так как путь военного научил ее важным уроком.

Виктория окончила Литовскую военную академию в 22 года. На вопрос о том, почему она выбрала этот путь, собеседница говорит, что много об этом думала, выйдя в запас, и пришла к выводу, что дети выбирают такой же путь, по которому шли их авторитеты.

"Моя тетя работала в армии занимала высокую должность и получала очень хорошую зарплату. Она для меня была авторитетом, я очень хотела поступать на финансы, но поступила на математику в Педагогическом университете. Так как моя тетя была финансистом в армии, оставалось идти в Военную академию. Кроме того в те времена в Военной академии обучения было бесплатное, а я знала, что если выберу платное место, то родителям будет сложно", - о начале своего пути рассказывает женщина.

Физические нагрузки ее не пугали, так как ещё в школе она активно занималась спортом, а вот психологически привыкнуть к коллективу военных ей было непросто.

По ее словам, после первых 2 выпусков, на которых уже были женщины- военные, девушкам было проще. А так как Виктория попала во второй выпуск, на котором были представительницы прекрасного пола, однокурсники ещё не смотрели на них, как на равных. Было принято, что женщина может быть в штабе, но не будет спать с тобой в одном поле и делать всё тоже самое, и быть равной", - говорит она.

Несмотря на то что всё-таки иногда ее посещали мысли всё бросить, сегодня Виктория говорит, что не сожалеет о выбранном пути. Опыт Военной академии дал ей прекрасный опыт работы в команде и основы лидерства, которые она использует до сих пор.

"В Америке военные, которые закончили военную академию, нарасхват, особенно в бизнесе. Потому что это те люди, которые за время службы были вынуждены всячески созреть. Во-первых, разделить две жизни - службу и домашнюю. Во-вторых, нужно понять, что значит быть частью команды и что значит, когда ты ответственен за эту команду. В-третьих, они понимают, что такое стратегия, чем отличается тактический, стратегический и операционный уровни, и это можно применять везде. Что такое субординация, ответственность... Если ты будешь симулировать, значит, твои вещи будет нести кто-то другой и, значит, кому-то будет вдвое сложнее", - выученные уроки причисляет Виктория.

Кроме того, женщина рассказывает, что во время службы в армии она поняла, что как физические, так и психологические возможности человека намного больше, чем иногда кажется.

"Один из самых запомнившихся моментов жизни, которым я всегда делюсь, это поход на расстояние в 82 км. Пройдя 25 км, я достигла такого состояния, когда в мыслях всех посылала подальше. И был 5- километровый участок, когда надо было идти по песку, нести рюкзак, оружие и тогда уже казалось, что больше не могу. Но после тех 5 км включается второе дыхание, и ты понимаешь, что реально возможности человека не ограничены, когда ты это переживаешь в себе, это становится не теорией, это становится тобой. Ты понимаешь, что ты всегда можешь сделать всё, что пожелаешь", - рассказывает женщина.

Себя Виктория считает патриоткой и, рассуждает она, наверное, это достижение семьи, хотя, возможно, и врождённое чувство.

"Мне нравится наш флаг и наша страна, и хотя многие уезжают, я знаю, что если у тебя есть амбиции, если ты работоспособный, ты в любой стране сможешь многое. Я бы хотела жить только в Литве, просто нужно столько зарабатывать, чтобы можно было путешествовать по всему миру", - говорит военная запаса.

Сегодня Виктория - мать двоих детей. Интересное, что и со своим мужем она познакомилась в армии, и говорит, что подобные встречи и свадьбы довольно часты, так как военный военного понимает с полуслова и не обижается, если одному из них приходится ехать на учения или в командировку. В запас Виктория вышла уже примерно 10 лет назад, а ее же муж до сих пор служит.