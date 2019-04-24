"Мы запретили ему въезд до 15 апреля 2024 года", - сказала она.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ранее в этом месяце заявлял, что Д.Ирвинг нежелателен в стране. Министр так отреагировал на сообщения о том, что англичанин осенью намерен посетить страны региона.
"Распространение его взглядов с отрицанием Холокоста и чествованием Адольфа Гитлера в Литве - преступление, и мы не можем позволить совершать такие преступления", - сказал министр.
По его словам, имеющиеся данные позволяют подозревать, что у публично объявившего о поездке в Польшу в сентябре Д. Ирвинга могут быть намерения приехать и в Литву.
Суд Австрии Д.Ирвинга в 2006 году приговорил к трём годам лишения свободы за отрицание Холокоста. Спустя год он был депортирован в Британию.
Уголовный кодекс Литвы предусматривает, что отрицание преступлений нацистской Германии и Советского Союза или их грубое умаление может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет.
Польский министр ИД Яцек Чапутович в прошлом месяце объявил, что его страна тоже, наверное, не разрешит въезд Д.Ирвингу, потому что в Польше отрицание Холокоста запрещено.
Автор нескольких книг Д.Ирвинг отрицает, что нацисты во время Второй мировой войны убили 6 миллионов евреев.
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