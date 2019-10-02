Во время учений эвакуировали школьников. По сценарию, в здании дома культуры детям раздали якобы йодные таблетки, рассказали о радиации. Затем детей посадили в автобус и увезли в Швянченис, где специалисты в защитных костюмах измеряли уровень радиации, переодевали эвакуированных, вымыли автобус.

Жители Швянчениса с интересом наблюдали за этими событиями. 75-летний Мечислав сказал, что не понимает, что происходит. Когда ему объяснили, он сказал, что открытия АЭС не боится.

"Ну, откроют, будет у людей дешевое электричество. Не страшно, все будут осторожными. Чернобыль был ошибкой, может таких ошибок больше не будет. Вот и у нас во время закрытия никаких инцидентов не было. Может, будут стараться соблюдать безопасность. Люди ведь там тоже живут, не думаете же вы, что они хотят гибели людей?", – вопрошал он.

На вопрос, что делал бы он, в случае опасности, он поделился рассказом соседа. "Надо находиться в помещении. Мне сосед сказал, что в Чернобыле один человек был пьян и жил долго, а его жена не пила, вскоре умерла", – сказал Мечислав, который верит в силу алкоголя.

Он сказал, что если надо, он согласился бы на эвакуацию.

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис сказал, что в таком случае пить ни в коем случае нельзя.

"Если выпьете алкоголь, будет только хуже, поскольку не сможете себе оперативно помочь, не сможете оказать помощь другим. ,Реально, в первую очередь надо помогать тем, кто сам не может ничего сделать. Если все будут пить, то у организаторов эвакуации будет много проблем", – сказал он.

Шешельгис сказал, что Минздрав закупает йодные таблетки, их привезут в Литву раньше, чем запустят Островецкую АЭС.

Специалисты считают, что в случае несчастья большинство жителей эвакуировались бы самостоятельно. Однако позаботиться на до было бы о 30-40% жителей – детях, инвалидах, пенсионерах.

В случае необходимости, по словам специалистов, людей эвакуировали бы и против их воли.