Поездка на автомобиле в Гданьск занимает около 8 часов, значит ехать туда ради двух дней - трата времени. Можно лететь и на самолете, полет занимает меньше часа. Значит со всеми процедурами это быстрее, чем на автомобиле ехать на литовское взморье.

Что касается о стоимости поездки в Польшу, то если говорить о путешественнике-одиночке, дешевле ехать на польское взморье, чем на литовское. Месяц назад билет на самолет до Гданьска стоил 25 евро в обе стороны. А для сравнения билет на поезд в Палангу через Кретингу стоит 21 евро в одну сторону.

Если хочется мобильности, автомобиль в Польше можно взять напрокат. Цены на аренду не кусаются.

Однако на самом деле автомобиль вам на польском взморье нужен только тогда, когда вы едете не в Гданьск, Гдыню или Сопот, а в какое-то удаленное местечко. Например, если хотите осмотреть замок Мариенбург, "Волчье логово" или Штуттгоф.

В Гданьске, Гдыне или Сопоте машина не нужда, там отлично налажено движение общественного транспорта (например, поезда между ними курсируют каждые 15 минут, вечером реже, однако вечерний билет стоит меньше евро).

Сейчас часто можно слышать, что литовцы в Польше чувствуют себя панами. Но в Польше и без того всех называют панами. Значит это верно.

Теперь, что касается панства с точки зрения цен. Если бокал пива в центре Вильнюса стоит 3 евро, то в баре Гданьска или Сопота – 2,50 евро. Настолько ли это дешевле, чтобы почувствовать себя богачом или паном?

Цены в магазинах во время поездки журналист портала не сравнивал, но представил свои расходы.

Он упомянул, что если в баре бокал пива стоит 2,50 евро, то в магазинах цена на пиво отличается, но речь идет о центах. Транспорт в Польше дешевле - билеты на поезда, трамваи и автобусы стоят меньше евро, а в Вильнюсе и Каунасе билеты у водителя стоят 1 евро.

Говорить о ценах на еду в ресторанах нелегко, поскольку нет общего знаменателя, позволяющего сделать объективные выводы. Все зависит от уровня ресторана, места, разнообразия блюд. В одном кафе в центре Гданьска суп и порция пельменей стоили 10 евро. В Гдыне у моря за суп, рыбу и сок взяли 6 евро. Вареники с вишней в Старом городе Гданьска стоили около 6 евро. Мороженое в магазине стоит около евро за порцию.

Что касается проживания, то бабушек, сдающих жилье нет. Вариантов в интернете было немного, особенно в Сопоте. В Гданьске было много разных вариантов, но двухместные комнаты стоили от 40 евро. На Airbnb в Гданьске в многоквартирном доме была квартира за 32 евро, но в квартире жила хозяйка. Это не всегда минус. От квартиры до моря - 15 минут пешком.

Судя по ценам, которые зафиксированы, большим богачом себя не почувствуешь, скорее достойным человеком, но в принципе цены неплохие.