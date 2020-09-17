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В сентябре семьи редко планируют отпуск, потому что дети возвращаются в школы. Однако семейный туризм расцветает в конце октября и в начале ноября, когда начинаются каникулы. В этом году они пройдут иначе, поскольку большая часть семей не уедет за границу. Уже сейчас выясняется, что цены на литовских курортах будут гораздо выше, чем за рубежом.
vaikai, brolis, sesuo, ruduo, lapai, žaidimas, linksmybės, išdaigos, berniukas, mergaitė
vaikai, brolis, sesuo, ruduo, lapai, žaidimas, linksmybės, išdaigos, berniukas, mergaitė
© Shutterstock nuotr.

Осенью семьи предпочитают СПА-центры и санатории. Особой популярностью пользуется Друскининкай. Delfi интересовался, сколько этой осенью в Друскининкай может стоить 5-дневный отпуск для семжи из трех человек.

Через Booking.com искали трехместный номер на 26-31 октября (5 ночей). Санаторий Eglės Sanatorija предлагает вариант за 212 евро за ночь, значит 1062 за 5 дней. В эту сумму входят 5 процедур в сутки, бассейн, бани, питание. Если выбирать другие даты, то те же услуги будут стоить дешевле – 170 евро.

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В гостинице Друскининкайского парка водных развлечений AQUA 5 ночей стоят 700 евро: это номер, завтраки, по одной процедуре в день и бассейн с банями.

В гостинице Grand SPA Lietuva Hotel Lietuva 5 ночей стоят почти 500 евро: это завтраки и номер. За обед, ужин и СПА с бассейном надо доплачивать.

В четырехзвездочной гостинице SPA Vilnius Druskininkai 5 ночей с завтраками стоят 812 евро, за процедуры надо платить отдельно.

В Бирштонасе в гостинице Vytautas Mineral SPA семейный полулюкс стоит 935 евро. В Royal SPA Residence комната экономкласса обойдется в 479 евро.

В Паланге проживание обойдется немного дешевле - в Gradiali Wellness and SPA мини-люкс с завтраками – 625 евро. Есть бассейн, сауна.

В Amberton Green Apartments Palanga номер без завтраков стоит 418 евро, есть бассейн с баней.

Президент Национальной ассоциации турбизнеса Жидре Гавялене заметила, что отдыхом на осенних каникулах интересуются с самого начала учебного года. Часть семей решила в этом году остаться в Литве, но другая часть еще ждет возможности уехать на Мадейру, Канарские острова, в Тунис, некоторые решили выбрать Кипр.

"Часть семей хочет отдохнуть после карантина и надеется выехать за границу. Если изменятся критерии оценки стран и регионов, поедут на Канарские острова, на Мадейру. Мы сейчас наблюдаем, что много людей едет на Кипр, поскольку отменили изоляцию", – сказала Гавялене.

"Те, кто предпочитает поездки на автомобилях, если ситуация будет благоприятной, вероятно поедут в парки развлечений в Германии, Дании, Финляндии. В эти страны можно попасть на пароме, если вдруг на Польшу будут распространятся ограничения", – продолжила она.

Гавялене заметила, что в этом году большей популярностью, чем в прошлом, пользуются недельные оздоровительные поездки в странах Балтии.

Она заметила, что семьи предпочитают СПА-центры, санатории, ездят осенью и в усадьбы сельского туризма.

Гавялене заметила, что в этом году в Литве мало туристов-иностранцев, поэтому цены на гостиницы в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде не кусаются.

Президент Литовской ассоциации центров туристической информации Мантас Сабаляускас прибавил, что тем, кто предпочитает комфорт, особые кулинарные изыски, СПА-процедуры, придется заплатить за отдых дороже.

"Если люди выбирают простое жилье, посещают природные объекты, прогулочные тропы, то цены для них не будут выше, чем летом", – сказал он.

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