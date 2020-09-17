Осенью семьи предпочитают СПА-центры и санатории. Особой популярностью пользуется Друскининкай. Delfi интересовался, сколько этой осенью в Друскининкай может стоить 5-дневный отпуск для семжи из трех человек.

Через Booking.com искали трехместный номер на 26-31 октября (5 ночей). Санаторий Eglės Sanatorija предлагает вариант за 212 евро за ночь, значит 1062 за 5 дней. В эту сумму входят 5 процедур в сутки, бассейн, бани, питание. Если выбирать другие даты, то те же услуги будут стоить дешевле – 170 евро.

В гостинице Друскининкайского парка водных развлечений AQUA 5 ночей стоят 700 евро: это номер, завтраки, по одной процедуре в день и бассейн с банями.

В гостинице Grand SPA Lietuva Hotel Lietuva 5 ночей стоят почти 500 евро: это завтраки и номер. За обед, ужин и СПА с бассейном надо доплачивать.

В четырехзвездочной гостинице SPA Vilnius Druskininkai 5 ночей с завтраками стоят 812 евро, за процедуры надо платить отдельно.

В Бирштонасе в гостинице Vytautas Mineral SPA семейный полулюкс стоит 935 евро. В Royal SPA Residence комната экономкласса обойдется в 479 евро.

В Паланге проживание обойдется немного дешевле - в Gradiali Wellness and SPA мини-люкс с завтраками – 625 евро. Есть бассейн, сауна.

В Amberton Green Apartments Palanga номер без завтраков стоит 418 евро, есть бассейн с баней.

Президент Национальной ассоциации турбизнеса Жидре Гавялене заметила, что отдыхом на осенних каникулах интересуются с самого начала учебного года. Часть семей решила в этом году остаться в Литве, но другая часть еще ждет возможности уехать на Мадейру, Канарские острова, в Тунис, некоторые решили выбрать Кипр.

"Часть семей хочет отдохнуть после карантина и надеется выехать за границу. Если изменятся критерии оценки стран и регионов, поедут на Канарские острова, на Мадейру. Мы сейчас наблюдаем, что много людей едет на Кипр, поскольку отменили изоляцию", – сказала Гавялене.

"Те, кто предпочитает поездки на автомобилях, если ситуация будет благоприятной, вероятно поедут в парки развлечений в Германии, Дании, Финляндии. В эти страны можно попасть на пароме, если вдруг на Польшу будут распространятся ограничения", – продолжила она.

Гавялене заметила, что в этом году большей популярностью, чем в прошлом, пользуются недельные оздоровительные поездки в странах Балтии.

Она заметила, что семьи предпочитают СПА-центры, санатории, ездят осенью и в усадьбы сельского туризма.

Гавялене заметила, что в этом году в Литве мало туристов-иностранцев, поэтому цены на гостиницы в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде не кусаются.

Президент Литовской ассоциации центров туристической информации Мантас Сабаляускас прибавил, что тем, кто предпочитает комфорт, особые кулинарные изыски, СПА-процедуры, придется заплатить за отдых дороже.

"Если люди выбирают простое жилье, посещают природные объекты, прогулочные тропы, то цены для них не будут выше, чем летом", – сказал он.