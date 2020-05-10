Отпор карантину: если не разрешат, старшеклассники организуют выпускные подпольно

Кажется, в этих насмешливых словах есть доля правды. Главы гимназий, с которыми поговорил Delfi, подтвердили: последний звонок, вероятно, будет организован дистанционно, преподаватели уже готовят речи. 22 мая звонок прозвенит, хотя и виртуально.Выпускникам предлагается создавать видео-поздравления для своих учителей.

Выпускные еще не отменили

Организатор мероприятий Ремигиюс Жёгас сказал, что выпускные торжества были забронированы год назад. "Мы все в неведение. Уже несколько лет подряд залы бронируют заранее, и в то время о коронавирусе не было никаких мыслей", - сказал Р. Жёгас.

Однако даже в этом случае есть решения: во многих залах есть открытые террасы. "Конечно, перенос праздника на террасы приведет к дополнительным расходам. Выпускные состоятся в июле, последнего звонка точно не будет. Традиции нужно будет нарушать, например, последний звонок в Каунасе более популярен, чем выпускной, но встреча также будет перенесена на июль", - сказал собеседник.

В связи с пандемией коронавируса выпускные экзамены в этом году состоятся позже, чем обычно - их планируется провести с 22 июня по 21 июля. Останется ли время для веселья?

"Уже и в прошлом году выпускники организовывали выпускные, не зная результатов экзаменов. Упоминали сам факт - 12 класс закончен. И в этом году точно так же, если позволит ситуация, выпускной будет праздноваться между экзаменами, если нет - после них", - убежден Р. Жёгас.

Многие выпускники, которые в августе станут абитуриентами, не собираются праздновать выпускной в то время. Регистрация заявок на поступление в высшие учебные заведения отложена до 18 августа.

Отвечая на вопрос, как должен выглядеть выпускной в этом году, Р. Жёгас заверил, что сегодня сложно все представить, но многое будет зависеть от того, как будет управляться распространение вируса.

Кажется, что пока все хорошо - через окно офиса, расположенного в самом центре Клайпеды, Р. Жёгас видит все больше и больше людей, маски уже переместились на бороды. Выпускной - в июле, поэтому весьма вероятно, что в это время выпускники смогут взглянуть на коронавирус сквозь призму смеха.

Возможно, выпускной торт будет в виде медицинской маски для лица, напитки - своего рода "дезинфицирующая" жидкость. "Молодые люди не попадают в группу риска. Я думаю, что меньше родителей и учителей старшего возраста примут участие в праздновании", - сказал организатор мероприятий.

Будут праздновать подпольно?

Выпускники, по словам Р. Жёгаса, будут праздновать в любом случае. Нет никаких правительственных решений, чтобы остановить это - выпускной будет проходить, пусть не так громко, без фото или видео. После торжественного, аккуратного вручения аттестата в церквях или на открытых площадках выпускной переместится в усадьбы, павильоны, где их будут ждать диджеи и другие развлечения. "В конце концов, вы не скажете выпускникам, что отпразднуем выпускной через год или два. Так не будет, в каком-то виде они все равно произойдут", - не сомневается он.

Выпускной - это не свадьба, которую могут отложить на более поздний срок. "Праздновать выпускной с одноклассниками через год? Многие из них уже будут учиться или работать, это уже не будет актуально. Молодые люди придумают самые разные способы отпраздновать. Если празднование не будет разрешено, будут "партизанские" выпускные", - заявил Р. Жёгас.

Симонас Индрашюс, другой ведущий мероприятий и член "команды А", сказал Delfi, что он не поддерживает "партизанское" движение выпускников, ведь самое важное - это здоровье. Да, организаторы мероприятий теряют доход, но сразу предупреждают - никто из них не примет участия в подобных авантюрах. Они бдительны и ответственны.

Он признался, что слышал о некоторых случаях, когда во время карантина снимаются усадьбы - на рынке организации мероприятий существуют нечестные соглашения, это просто попытка выжить. И выпускники очень хотят праздновать, им кажется, что наступит конец света, если празднование не состоится.

С. Индрашюс подчеркнул, что до сих пор правительство не утвердило какую-либо дату, когда будет возможно организовать мероприятия для 50 или 100 человек. "Это достаточно сложно как для организаторов, так и для клиентов. Не совсем понятно, что будет дальше. Пока что люди пытаются организовать, упорядочить, сохранить оптимистичные мысли. Как это будет на самом деле - неизвестно. Молодые люди праздновали бы хоть и сегодня, но, к сожалению, ситуация такая", - сказал он.

Министерство образования: будет зависеть от эпидемиологической ситуации

Представители Министерства образования, науки и спорта, сказали Delfi, что последний звонок знаменует собой окончание двенадцатого учебного года: его проводили в школах в последние дни мая, когда для выпускников заканчивался учебный год.

Будет ли празднование последнего звонка в этом таким же, как обычно, все еще трудно сказать - это будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации, продолжит ли действовать карантин и, если да, каковы будут требования. В любом случае, празднованию последнего звонка экзаменационная сессия не помешает, единственным возможным ограничением является карантин.