Банк Luminor провел в странах Балтии опрос молодежи в возрасте 20-30 лет, спрашивал о покупке собственного жилья. Опрос проводили в трех странах, но анализировали в основном данные по Литве, сказал представитель Luminor Андрюс Квакшис.
Целью опроса было проверить, действительно ли молодежь так изменилась, стала мобильной, независимой, непривязанной к месту и стала меньше ценить собственное жилье.
У молодых людей спрашивали, где они живут. Выявили три тенденции: 1/3 арендует жилье, 1/3 живет в своем жилье или у партнера и еще 1/3 живет с родителями.
"В трех странах ситуация схожая, но есть небольшие различия. Около 70% участников опроса сказали, что с родителями не живут, 30% остаются у родителей. Мы стали выяснять, кто живет с родителями. У родителей живут 20% женщин и больше 30% мужчин. Почему? Сложно сказать", – сказал Квакшис.
Данные опроса показали, что чем выше уровень образования молодежи, тем реже они живут с родителями.
"Есть явная зависимость от доходов. Чем выше доходы, тем реже молодежь живет у родителей. Есть интересные различия по городам. В крупных городах молодежь реже живет с родителями, в регионах это количество достигает 50%. Надо выяснять, почему", – сказал эксперт.
Возможно, это потому, что в небольших городах люди чаще живут в собственных домах. В крупных городах люди чаще живут в квартирах, поэтому у взрослых детей там бывает меньше своего пространства.
"Кроме того, в крупные города съезжается молодежь и из регионов, так они вынуждены жить без родителей", - сказал Квакшис.
По его словам, по-прежнему большинство считает жилье инвестицией. Многие также разделяют позицию, что лучше платить банку, чем арендную плату, которая иногда бывает выше взносов по кредитам.
Квакшис сказал, что опрос показал, что только 4% участников опроса готовы остаться в арендуемом жилье и не покупать свое. В этом разница между местной молодежью и западной, там недвижимость привлекает людей более зрелого возраста.
"Для нашей молодежи жилье - это дом, а не место, куда они приходят переночевать", – заметил Квакшис.
Опрос показал, что в планах более половины участников опроса в ближайшие 5 лет есть покупка своего жилья. Это связано с созданием семьи, чувством безопасности, самостоятельностью.
"30% молодежи не планирует покупку жилья в ближайшие 5 лет. Значит, молодежь все же достаточно мобильна, ищет себя. Но для молодежи это нормально", – сказал эксперт.
Он отметил, что 12% намерены приобрести жилье в ближайшие 12 месяцев.
Выяснилось также, что в Литве молодежь мечтает о собственном доме и участке земли. О домах в центре Вильнюса думают редко, поскольку это слишком дорого стоит.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Прогноз: в Литве увеличится количество жителей, эмигрировать больше некому (47)
Глава Института общественной географии и демографии...
Новый антирекорд: в Литве диагностировали 950 случаев коронавируса, скончались 6 человек (18)
Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему...
Отношение литовской молодежи к собственному жилью меняется: в чем причина? (14)
Один из основных двигателей рынка недвижимости –...
При администрации президента учреждается Экспертный совет по управлению коронакризисом (1)
При администрации президента Литвы учреждается Совет...
Коронавирус снова бьет по рынку труда в Литве: работники снова уходят в простой (6)
В Литве распространяется коронавирус , растет...