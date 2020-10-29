Банк Luminor провел в странах Балтии опрос молодежи в возрасте 20-30 лет, спрашивал о покупке собственного жилья. Опрос проводили в трех странах, но анализировали в основном данные по Литве, сказал представитель Luminor Андрюс Квакшис.

Целью опроса было проверить, действительно ли молодежь так изменилась, стала мобильной, независимой, непривязанной к месту и стала меньше ценить собственное жилье.

У молодых людей спрашивали, где они живут. Выявили три тенденции: 1/3 арендует жилье, 1/3 живет в своем жилье или у партнера и еще 1/3 живет с родителями.

"В трех странах ситуация схожая, но есть небольшие различия. Около 70% участников опроса сказали, что с родителями не живут, 30% остаются у родителей. Мы стали выяснять, кто живет с родителями. У родителей живут 20% женщин и больше 30% мужчин. Почему? Сложно сказать", – сказал Квакшис.

Данные опроса показали, что чем выше уровень образования молодежи, тем реже они живут с родителями.

"Есть явная зависимость от доходов. Чем выше доходы, тем реже молодежь живет у родителей. Есть интересные различия по городам. В крупных городах молодежь реже живет с родителями, в регионах это количество достигает 50%. Надо выяснять, почему", – сказал эксперт.

Возможно, это потому, что в небольших городах люди чаще живут в собственных домах. В крупных городах люди чаще живут в квартирах, поэтому у взрослых детей там бывает меньше своего пространства.

"Кроме того, в крупные города съезжается молодежь и из регионов, так они вынуждены жить без родителей", - сказал Квакшис.

По его словам, по-прежнему большинство считает жилье инвестицией. Многие также разделяют позицию, что лучше платить банку, чем арендную плату, которая иногда бывает выше взносов по кредитам.

Квакшис сказал, что опрос показал, что только 4% участников опроса готовы остаться в арендуемом жилье и не покупать свое. В этом разница между местной молодежью и западной, там недвижимость привлекает людей более зрелого возраста.

"Для нашей молодежи жилье - это дом, а не место, куда они приходят переночевать", – заметил Квакшис.

Опрос показал, что в планах более половины участников опроса в ближайшие 5 лет есть покупка своего жилья. Это связано с созданием семьи, чувством безопасности, самостоятельностью.

"30% молодежи не планирует покупку жилья в ближайшие 5 лет. Значит, молодежь все же достаточно мобильна, ищет себя. Но для молодежи это нормально", – сказал эксперт.

Он отметил, что 12% намерены приобрести жилье в ближайшие 12 месяцев.

Выяснилось также, что в Литве молодежь мечтает о собственном доме и участке земли. О домах в центре Вильнюса думают редко, поскольку это слишком дорого стоит.