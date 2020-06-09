Отменить карантин после 16 июня правительству предложила комиссия по чрезвычайным происшествиям, несмотря на то, что ситуация не отвечает двум из 4 критериев.

Однако решать этот вопрос будут комитет COVID-19 и правительство.

Министерство здравоохранения Литвы выступает против повышения количества участников массовых мероприятий в закрытых помещениях.

"Можем говорить об умеренном увеличении числа (участников) на открытом пространстве. Но внутри – мы видим, что происходит, и вы слышите истории о людях, которые встречаются по праздникам. (…) Это не рабочее окружение.

Это случайные люди, которые приходят, там риск большой, поэтому мы не одобряем увеличение. Предлагаем соблюдать установленный план", – сказал Верига.

Министр также выступает за ограничение работы кафе, ресторанов и баров - до 23 ч. "Мы не хотим разрешать работу ночных баров. Там все знают, люди расслабляются, выпивают (...) Это и конфликты. Надо ли это? Тем более, что сейчас лето, полно мест, где люди могут побыть на природе. Города приспособились", – сказал он.

Напомним, что уже нет ограничения количества людей за одним столиком в кафе.

Верига сказал, что не будет специальных ограничений для отдыха на пляжах. Важно только соблюдать дистанцию.

На вопрос о том, нужно ли будет по-прежнему ездить в масках в автобусах и троллейбусах, Верига сказал, что этот вопрос еще обсуждают.

"В закрытом помещении лучше быть в маске. Там где мы общаемся с людьми, которые не являются членами семьи, сотрудниками, там логично надевать маску. Было бы неплохо сохранить эту практику хотя бы до осени. Маски, гигиена рук, это уже немало", – сказал Верига.