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Правительство Литвы 10 июня будет решать, будет ли продлен карантин. Однако отменять все запреты не планируют. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что еще обсуждают действующие запреты.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Josvydas Elinskas

Отменить карантин после 16 июня правительству предложила комиссия по чрезвычайным происшествиям, несмотря на то, что ситуация не отвечает двум из 4 критериев.

Однако решать этот вопрос будут комитет COVID-19 и правительство.

Министерство здравоохранения Литвы выступает против повышения количества участников массовых мероприятий в закрытых помещениях.

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"Можем говорить об умеренном увеличении числа (участников) на открытом пространстве. Но внутри – мы видим, что происходит, и вы слышите истории о людях, которые встречаются по праздникам. (…) Это не рабочее окружение.

Это случайные люди, которые приходят, там риск большой, поэтому мы не одобряем увеличение. Предлагаем соблюдать установленный план", – сказал Верига.

Министр также выступает за ограничение работы кафе, ресторанов и баров - до 23 ч. "Мы не хотим разрешать работу ночных баров. Там все знают, люди расслабляются, выпивают (...) Это и конфликты. Надо ли это? Тем более, что сейчас лето, полно мест, где люди могут побыть на природе. Города приспособились", – сказал он.

Напомним, что уже нет ограничения количества людей за одним столиком в кафе.

Верига сказал, что не будет специальных ограничений для отдыха на пляжах. Важно только соблюдать дистанцию.

На вопрос о том, нужно ли будет по-прежнему ездить в масках в автобусах и троллейбусах, Верига сказал, что этот вопрос еще обсуждают.

"В закрытом помещении лучше быть в маске. Там где мы общаемся с людьми, которые не являются членами семьи, сотрудниками, там логично надевать маску. Было бы неплохо сохранить эту практику хотя бы до осени. Маски, гигиена рук, это уже немало", – сказал Верига.

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