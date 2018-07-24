Отменен рейс Ryanair из Каунаса в Аликанте в среду

Пресс-атташе контролирующей три аэропорта страны компании Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сказала BNS, что компания не сообщила, почему отменяет рейс.
Пока не сообщается, и будет ли отменен рейс в Аликанте в четверг. Все остальные рейсы Ryanair из Вильнюса, Каунаса и Паланги должны состояться по расписанию.
Забастовка экипажей самолетов Ryanair может внести коррективы в расписание рейсов в Испанию, Италию, Португалию и Бельгию, сообщают СМИ. Пилоты и бортпроводники добиваются улучшения условий труда и повышения зарплат.
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