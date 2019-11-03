Как написано, пара не готовится к особому празднованию и просто будет тихо проводить время дома.
"Для меня было настоящим сюрпризом, что медики согласились отпустить Алму домой на два дня, субботу и воскресенье. В понедельник утром мы вернемся к жизни, к которой привыкли в настоящее время - она отправится в больницу, а я ненадолго загляну в канцелярию президента", - сказал В. Адамкус.
Адамкене с подозрением на инсульт была госпитализирована 29 сентября.
Представители клиники подчеркнули, что, согласно мировой практике, риска инсульта избежать сложно, даже если предпринимать все превентивные меры. Он может случится в любое время и у любого человека.
Представители клиники говорили, что из уважения к личной жизни пациентки, они не могут подробно комментировать ее состояние.
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