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Во вторник открывается контрольно-пропускной пункт (КПП) Лаворишкес-Котловка на литовско-белорусской границе.
Lietuvos pasienis
Lietuvos pasienis
© Vidaus reikalų ministerija

Министр транспорта Ярослав Наркевич сообщил, что после отмены карантина увеличились потоки грузового транспорта, из-за чего увеличились и очереди в пунктах пересечения границы.

"Открытие этого дополнительного пункта Лаворишкес-Котловка, возобновление его деятетельности создадут возможность не концентрироваться транспорту в одном месте. Тогда не будет возможности большого скопления людей, пункт не станет местом массового скопления и таким образом мы защитимся от распространения коронавируса", - отметил министр на заседании правительства, которое прошло на прошлой неделе.

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Также Министерство иностранных дел обсуждает возможное открытие пограничного пункта Рамбинас-Дубки на границе с Россией.

В настоящее время как легковые, так и грузовые автомобили могут пересекать литовско-белорусскую границу на трех КПП: Медининкай-Каменный Лог, Райгардас-Привалка, Шальчининкай-Бенякони.

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