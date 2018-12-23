С 7 декабря в Вильнюсе работает каток, который с каждым днем собирает все больше посетителей. Основная часть людей приходит вечером. Коньки можно взять напрокат, но кто-то предпочитает приносить свои. Причем катаются люди всех возрастов.
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