С 7 декабря в Вильнюсе работает каток, который с каждым днем собирает все больше посетителей. Основная часть людей приходит вечером. Коньки можно взять напрокат, но кто-то предпочитает приносить свои. Причем катаются люди всех возрастов.
Зарегистрированные (0) Анонимные (4)
Необычное место: с уникальными экспонатами знакомился и царь Александр II и Грибаускайте (7)
Наверное, многие даже не слышали о том, что в Вильнюсе...
Снег осложняет ситуацию на многих дорогах Литвы
В воскресенье ночью из Литвы уходил циклон, который...
Долгие выходные в 2019 году: будет возможность отдохнуть (2)
2018 год радовал обилием долгих выходных. В следующем...
Погода: мороз в Литве надолго не задержится (1)
В воскресенье ночью циклон уйдет из Литвы , однако...
Открытый каток в Вильнюсе становится все более популярным (4)
С 7 декабря в Вильнюсе работает каток , который с...
TOP новостей
Долгие выходные в 2019 году: будет возможность отдохнуть (2)
2018 год радовал обилием долгих выходных. В следующем...
Необычное место: с уникальными экспонатами знакомился и царь Александр II и Грибаускайте (7)
Наверное, многие даже не слышали о том, что в Вильнюсе...
Погода: мороз в Литве надолго не задержится (1)
В воскресенье ночью циклон уйдет из Литвы , однако...
Открытый каток в Вильнюсе становится все более популярным (4)
С 7 декабря в Вильнюсе работает каток , который с...
На Индонезию обрушилось "вулканическое" цунами, более 160 погибших
По последним данным, 168 человек погибли в результате...