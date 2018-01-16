Открытки к столетию Литвы: Витаутас Ландсбергис - один из президентов века

По одной открытке в честь каждого президента Литвы – а на другой стороне можно найти короткую информацию о том, что происходило в годы правления конкретного президента в Литве и в мире. Прочитал, вспомнил, узнал, а потом послал другу – такую идею по случаю 100-летия Литвы задумала компания Ezco. Комплекты таких открыток они распространяют среди своих друзей, партнеров, а также продают их по почте всем желающим по 5 евро.

Авторы идеи подчеркивают, что "Президенты столетия" – некоммерческий проект, а просто желание участвовать в этом памятном событии. "Мы - активные граждане Литвы, этот праздник для нас мил и приятен, мы хотим, чтобы его отмечали все, и сделали в него свой вклад", – сказала директор Ezco Лина Виграйте, сказав, что это лишь начало их инициативы, позже планируют выпустить творческий труд о деятельности литовских президентов.

Одна из открыток посвящена Витаутасу Ландсбергису, на ней сказано, что он занимал пост президента в 1990-1992 гг. На вопрос, почему так написано, если официально Ландсбергис не был президентом, Виграйте заверила, что это не ошибка, а официально выраженное мнение авторов проекта.

То, что Ландсбергиса сознательно назвали президентом, указал и партнер компании, который помогал создавать тексты, профессор Юстинас Жилинскас. Он сказал, что никто не хотел возобновлять дискуссию на эту тему, просто хотели отдать Ландсбергису дань уважения.

"Да, я понимаю, что это решение может казаться спорным, с юридической точки зрения, неверным, и я не поддержал бы такого решения в тексте закона. Однако жизнь не начинается и не заканчивается с законов, как писатель я имею право на licencia poetica. Нет, по крайней мере с моей точки зрения, это – не попытка возобновить дискуссию или "выбить" для Ландсбергиса статус президента, это – скорее эмоциональная оценка. Я предлагаю эксперимент: попробуйте узнать у коллег, кто был двумя другими членами президиума ВС, ответят ли вам без помощи Googl? Наконец, спросите, кто развалил колхозы, кто был наделен такими невероятными полномочиями? Что касается "неверных исторических фактов" – это опят-таки, как посмотреть. Юридическая оценка - несколько иное дело, чем исторический факт. Я бы сказал, с исторической точки зрения – ситуация "президентства" неплохо обоснована (опять-таки, полистайте зарубежные издания), а право... Право замыкается в своем кругу "что написано, то написано", – сказал Жилинскас.

Историк Альфредас Бумблаускас предложил относиться к этому как к шутке. Витаутас Лансбергис был фактическим главой Литвы, все это признают, поэтому к такому название относиться серьезно не стоит", – сказал он.