После полудня у посольства России по улице Латвю можно было заметить молодых людей в фирменных футболках с изображением председателя правительства РФ и надписью “Красная карточка Медведеву”. Таким способом заместитель председателя движения “Открытая Россия” Дмитрий Семенов, член федерального совета этой же структуры Илья Новиков и действующий координатор ОР в Чувашии Антон Кравченко решили выразить солидарность со своими российскими коллегами.

О сути данного мероприятия и о причинах выхода внутрироссийской акции за пределы страны рассказали сами участники. “В последние несколько месяцев “Открытая Россия” во многих российских регионах проводила акцию “Красная карточка Медведеву”. Активисты движения во время проведения чемпионата мира по футболу в фирменных майках собирали подписи против повышения пенсионного возраста и за отставку Дмитрия Медведева. В финальной стадии все эти подписи были отправлены спикеру Госдумы РФ”, - сообщил зампредседателя ОР Дмитрий Семенов.

По его словам, образ “красной карточки” был выбран неслучайно, поскольку обсуждение и продавливание идеи повышения возраста выхода на пенсию началось именно во время мундиаля, в надежде, что никто не заметит этого непопулярного решения. Все это сопровождалось публикациями в социальных сетях, фотографиями и хэштегами.

“Был даже забавный случай в Орле, когда наши активисты во время сбора подписей наткнулись на губернатора области Андрея Клычкова, который, хоть и является коммунистом и противником повышения пенсионного возраста, тем не менее, отказался под видеозапись ставить подпись за отставку премьер-министра”, - рассказал Дмитрий Семенов.

На вопрос, почему финальный этап акции был проведен в Вильнюсе, координатор движения в Республике Чувашия Антон Кравченко рассказал, что судьба подписей, собранных в его регионе имела сложный характер: по его словам, первый этап акции (непосредственно сам сбор подписей) проходил непосредственно в Чувашии. Однако отправить их планируемому адресату из дома не удалось.

“События начали развиваться стремительно - в настоящее время я прохожу в рамках 6 возбужденных в отношении меня дел за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России, и недавно вынужден был на время выехать из страны в целях безопасности. Собранные подписи также оказались со мной, и уже здесь с коллегами мы решили, что не пропадать же добру и труду активистов - отправим их через посольство РФ”, – заявил Антон Кравченко.

Акция "Красная карточка Медведеву" © Organizatorių nuotr.

Активисты также отметили, что нельзя забывать и про реального инициатора этой грабительской реформы - президента Владимира Путина.

“В данном случае фигура Медведева на первый план выдвинута формально. Наши пропагандистские масс-медиа пытаются выставить ситуацию так, что инициатором идеи является премьер-министр Медведев, а Путин как бы ни при чем и даже против. Ну раз так, ну-ка, Владимир Владимирович, скажите свое веское “нет”. Однако, конечно же, мы понимаем, что Путин - это реальный “серый кардинал” всего происходящего в России. И в своих сообщениях я всегда подчеркиваю, что важно об этом не забывать”, - поделился своим мнением Дмитрий Семенов.

Несмотря на то, что подписи и Чувашии были благополучно отправлены в ящик для приема корреспонденции у посольства, активисты не очень надеются на обратную связь и уж тем более – на выполнение их требований.

В настоящее время Дмитрий Семенов, Илья Новиков и Антон Кравченко проживают в Вильнюсе в связи с преследованиями со стороны правоохранительных органов в России за их активную общественно-политическую деятельность и критику властей.