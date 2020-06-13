Открылась граница Литвы с Польшей: какие цены ждут литовцев

Жители приграничных районов отправились в Польшу сразу же, как только узнали, что граница открыта.

В небольшом магазине в Сейнах продавец, услышав литовскую речь стала рассказывать, как им не хватало литовцев.

„Мы думали, что вы приедете только в субботу, не знали, что граница открыта. Мы соскучились по покупателям из Литвы. Соскучились и продавцы в Biedronkа, многих из них во время карантина уволили", – рассказала она.

У Biedronkа на стоянке было немало мотоциклов и автомобилей с литовскими номерами, но большого наплыва покупателей, как на праздники, пока нет.

Зтолый за время карантина подешевел, а цены остались прежними. Жареный цыпленок стоил 11,90 злотых (2,70 евро) за кг в феврале, столько он стоит и сейчас, булочки Kaizer стоят по 0,29 злотых (0,07 евро), 1 л молока – 2,15 злотых (0,49 евро).

Свежие овощи лучше брать на рынке, хотя в Biedronkа помидоры на веточках стоят 2,99 злотых (0,68 евро) за кг.

В магазине Stokrotka газированная вода 1,5 л стоит по 0,79 злотых (0,18 евро), свежая местная картошка - 3,99 злотых (0,91 евро) за кг, свинина – 11,99 злотых (2,72 евро) за кг.

По дороге домой многие жители Литвы останавливаются в магазине Vynotekа. Они покупают там мясо и алкоголь.

В этом магазине есть продукция Krekenavos, где свинину можно купить по 9,99 злотых (2,27 евро) за кг, 750 г. вареных сосисок Mokinių стоит 5,99 злотых (1,36 евро). О ценах на пиво и алкоголь и говорить нечего. Жители Литвы покупают здесь их ящиками и грузят в багажники с таким видом, будто получили даром.