Он убедил маму, которая плохо владела литовским, что ему нужно именно литовское гражданство.

"Я боялся, что мама не сдаст экзамен и не получит литовское гражданство, но ей удалось!" – вспоминает Черных.

Правда, тогда даже с литовским гражданством в сборную его не пригласили.

- Если бы через 100 лет издавали издание, посвященное самым ярким людям ушедшего века, как бы вы хотели, чтобы в нем написали о вас?

- Не знаю, попал бы я в этот список. Я очень простой человек (улыбается). Было бы неплохо, если бы представили, как одного из лучших литовских футболистов всех времен, хорошего семьянина, воспитавшего хороших футболистов (смеется).

- Что главное в футболе?

- Голова, ум. Важно отдыхать, правильно питаться, а на площадке надо думать. Если неправильно питаешься, каждую неделю ходишь в клубы, ничего не добьешься. Конечно, я не святой. Иногда телу нужно сделать reset, "снять", которого у нас достаточно.

Но вообще я спокойный человек, тренеры даже говорят, что слишком спокойный. Я нападающий, должен быть ярым, всюду соваться. На площадке так и есть, но по сути – я спокойный человек. Дома мне футбол не нужен. С супругой мы почти не говорим о футболе, хотя она смотрит все матчи. Если мы плохо играем или команда проигрывает, она знает, что меня не надо трогать (улыбается). Тогда я злюсь. Но посмотрю телевизор, пройдет пара часов, эмоции спадают.

- Вы амбициозны?

- Я благодарю Бога за то, где я нахожусь сейчас и что у меня есть. Сам стараюсь делать свое дело: если Бог даст, буду подниматься дальше, нет, буду довольствоваться тем, что есть.

- Вы когда-то колебались, думали, стоит ли заниматься футболом?

- В подростковом возрасте, когда все выросли, а я был маленький, мне не хватало роста. Я сменил гражданство, а в сборную не пригласили. Даже некоторые тренеры говорили, чтобы я прекратил играть, поскольку ничего хорошего из меня не будет. Тогда я думал, чем заняться. Но первый мой тренер успокоил, сказав, что все в порядке, я вырасту. Бывало, что я пропускал тренировки. Тренер сам приезжал и забирал. Я ему благодарен за это, он верил в меня, и я стал профессиональным футболистом.

- Играя, вы чувствуете ответственность за Литву?

- Я чувствую большую ответственность. Ведь если тебя приглашают, тебе доверяет тренер. Первая ответственность - перед болельщиками, которые приходят поддержать нас. На трибунах сидит и моя семья. Мам очень рада, что я играю в сборной.

Когда друзья из других стран спрашивают, что бы я хотел делать дальше, я отвечаю, что вижу себя только в Вильнюсе. Мне все нравится, мне здесь нравится. Не знаю, что должно случиться, чтобы я изменил мнение. Я вырос с литовцами, у меня литовский менталитет, я считаю себя литовцем.

- Чем, по Вашему мнению, литовцы могут гордиться?

- Мы? Баскетболом (смеется). У каждого народа есть что-то свое. Но бывают всякие литовцы, хорваты, поляки... Я не делю людей. Все мы люди, неважно, что говорим на разных языках.

Литовцы более замкнутые, чем, например, белорусы. Мы смотрим,ждем, пока привыкнем к человеку, тогда начинаем с ним общаться. В Беларуси через минуту с тобой начинают общаться. А поляки больше любят себя. Ну, разве что ты говоришь по-польски – тогда легче.

Федор ни за что не откажется от литовского гражданства. Свою жену из Беларуси он привез в Вильнюс.