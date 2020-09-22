По мере приближения реального срока начала вакцинации страны могут вернуться к вопросу международных соглашений, которые, например, запретят въезд непривитым людям, сказал работавший в команде премьер-министра Саулюса Сквернялиса эпидемиолог Паулюс Градяцкас.

"Дискуссия на тему "прививаться или нет" приведет к вопросу: что тебя ждет, если не сделаешь прививку? Например, в апреле-мае-июне правительства говорили о иммунных паспортах. Сначала говорили, что переболевшие этой болезнью люди сделали, которые прошли проверки, могли бы получить удостоверение о том, что они переболели вирусом, и сейчас могут путешествовать в зоне карантина, если такая появится", – напомнил Градяцкас.

По его словам, эта идея снова становится актуальной, поскольку вакцины уже разработаны, сейчас их тестируют, ждут ответа на вопрос, на сколько они эффективны.

"В таком случае люди могли бы получить такой паспорт после вакцинации. Нам не потребовались бы и национальные законы, чтобы человек захотел прививаться, поскольку это дало бы ему возможность путешествовать. Я даже не сомневаюсь, что появятся международные законы или договоры, страны подпишут общее заявление, и людей должен будет быть такой документ", – сказал Градяцкас. По словам специалиста, с юридической точки зрения такие соглашения будут распространяться и на граждан Литвы.

"В законе о профилактике и контроле инфекционных заболеваний установлено, что иммунопрофилактика проводится только с согласия человека. А в другой статье того же закона сказано, что все может быть организовано иначе, если действуют другие законы. В преамбуле ясно сказано, что этот закон не выше международных соглашений. Если есть международное соглашение, регламентирующее те же темы, что и закон об инфекционных заболеваниях, то выше будет международное соглашение", – сказал Градяцкас.

По словам специалиста, уже сейчас есть такие прецеденты, когда у въезжающих требуют наличие определенных прививок.

"В Литве прививка от желтой лихорадки необязательна, ее нигде не рекомендуют, но попробуйте без нее въехать в Бразилию или в какую-то часть Южной Америки. Вас не впустят. Этот закон регулирует международное соглашение. Мы его соблюдаем", – сказал специалист.

Эпидемиолог считает, что заявления министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, будто нет правового регулирования в этой сфере, отчасти связано с приближающими выборами.

"Крестьяне" не были активно настроены за обязательную вакцинацию. Это больше тема соцдемов, особенно бывшего министра Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса. Но тему вакцины от пандемического вируса надо отделить от темы детских прививок. Тут я понимаю, основная проблема - нежелание сказать, какое количество вакцины приобретут", – сказал Градяцкас, назвав ситуацию "проблемой Чапликаса".

"Альгис Чапликас был тем министром здравоохранения, который произнес золотую фразу: "не купили бы вакцину, я был бы плохой, купили - я все равно плохой", поскольку ее не использовали. Речь идет о 2009 г. о вакцине от свиного гриппа. В Литве уничтожили 90% этой вакцины, поскольку истек срок ее годности, люди не хотели прививаться", – напомнил Градяцкас.

"Вирусологи посчитали, что надо привить 60% популяции, чтобы гарантировать стадный иммунитет, чтобы вирус не распространялся в обществе", – заметил специалист.

"Без механизмов возникнет проблема, захотят ли люди делать прививки. Срок годности такой вакцины 1-2 года. Значит производители спрашивают, сколько серий вы заказываете?, и часто поставляют хотя бы 50%. Боятся, что вакцина не будет использована", – сказал Градяцкас.