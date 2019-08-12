Текст журналистки Джиллиан Дойч начинается с истории внучки Норейки Сильвии Фоти.

Фоти рассказала, как хотела написать книгу о своем дедушке, но, посетив Шунонис, услышала слухи о том, что генерал Ветра был участником Холокоста. Потом она исследовала тысячи документов и нашла доказательства этого.

"Подпись человека на документе что-то значит, – сказала Фоти о подписанном Норейке документе о переселении евреев. – В Литве люди говорят, что он не знал, что подписывает; он не понимал; он был невиновен, он помог нескольким евреям. Так выглядит отрицание правды в Литве".

В статье приведены беседы не только с Фоти, но и с ее соратником Грантом Гочиным, которого некоторые подозревают в патологической ненависти к Литве. Он обжаловал выводы Литовского центра исследования геноцида и сопротивления из-за его выводов о роли Норейки в Холокосте.

"Нет надежных данных, которые доказали бы, что Норейка приказывал уничтожать евреев или сам участвовал в массовом уничтожении", – такой вывод сделал центр.

Суды низшей инстанции отклонили жалобу, сейчас она находится в Верховном суде Литвы. Кстати, в статье цитируют и еще одного эксперта, деятельность которого оценивают неоднозначно, это Давид Катц. В статье рассказано о его борьбе против Пражской декларации, в которой преступления коммунизма приравняли к преступлениям нацизма.

"Согласно этой декларации, преступления нацизма такие же, как преступления коммунизма, и если они одинаковые, тогда все одинаковое и все тогда становятся жертвами, все этим довольны", – сказал Катц.

Гочин убежден, что внучка Норейки Фоти убедила мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса снять памятную доску: "Сто процентов". Однако в статье упоминается, что еще есть школа им. Й.Норейки, а также его имя на здании Музея оккупации и борьбы за свободу.

"Любому народу нелегко признать, что некоторые его основатели были убийцами и преступниками, особенно, когда широко распространяется и другая история", – сказал politico.eu Гочин.

Возможно, кто-то обвинит журналиста politico.eu в предвзятости, поскольку нет мнение "другой стороны" – защитников генерала Ветры. Однако в статье упоминается, что были истории о том, как Норейка якобы спасал евреев, как его жена пекла хлеб, который его дочь носила в гетто. В статье рассказана и сложная ситуация в Литве во время Второй мировой войны и в годы советских репрессий.

"Я думаю, шаг за шагом мы разберемся с нашей историей, несмотря на то, что она непростая", – сказала брюссельскому изданию философ Нерия Путинайте.