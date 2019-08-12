Влиятельное брюссельское издание politico.eu не оставило незамеченными разразившиеся в Литве страсти, связанные со снятием памятной доски Йонасу Норейке-Генералу Ветре со стены библиотеки в Вильнюсе. Статья под названием "Горе горькое, Литва столкнулась со своим прошлым военного периода". Ее содержание вряд ли понравится жителям Литвы, разделяющим националистские взгляды.
Minia susirinko prie sienos, kur kabėjo Jono Noreikos atminimo lenta
© DELFI

Текст журналистки Джиллиан Дойч начинается с истории внучки Норейки Сильвии Фоти.

Фоти рассказала, как хотела написать книгу о своем дедушке, но, посетив Шунонис, услышала слухи о том, что генерал Ветра был участником Холокоста. Потом она исследовала тысячи документов и нашла доказательства этого.

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"Подпись человека на документе что-то значит, – сказала Фоти о подписанном Норейке документе о переселении евреев. – В Литве люди говорят, что он не знал, что подписывает; он не понимал; он был невиновен, он помог нескольким евреям. Так выглядит отрицание правды в Литве".

В статье приведены беседы не только с Фоти, но и с ее соратником Грантом Гочиным, которого некоторые подозревают в патологической ненависти к Литве. Он обжаловал выводы Литовского центра исследования геноцида и сопротивления из-за его выводов о роли Норейки в Холокосте.

"Нет надежных данных, которые доказали бы, что Норейка приказывал уничтожать евреев или сам участвовал в массовом уничтожении", – такой вывод сделал центр.

Суды низшей инстанции отклонили жалобу, сейчас она находится в Верховном суде Литвы. Кстати, в статье цитируют и еще одного эксперта, деятельность которого оценивают неоднозначно, это Давид Катц. В статье рассказано о его борьбе против Пражской декларации, в которой преступления коммунизма приравняли к преступлениям нацизма.

"Согласно этой декларации, преступления нацизма такие же, как преступления коммунизма, и если они одинаковые, тогда все одинаковое и все тогда становятся жертвами, все этим довольны", – сказал Катц.

Гочин убежден, что внучка Норейки Фоти убедила мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса снять памятную доску: "Сто процентов". Однако в статье упоминается, что еще есть школа им. Й.Норейки, а также его имя на здании Музея оккупации и борьбы за свободу.

"Любому народу нелегко признать, что некоторые его основатели были убийцами и преступниками, особенно, когда широко распространяется и другая история", – сказал politico.eu Гочин.

Возможно, кто-то обвинит журналиста politico.eu в предвзятости, поскольку нет мнение "другой стороны" – защитников генерала Ветры. Однако в статье упоминается, что были истории о том, как Норейка якобы спасал евреев, как его жена пекла хлеб, который его дочь носила в гетто. В статье рассказана и сложная ситуация в Литве во время Второй мировой войны и в годы советских репрессий.

"Я думаю, шаг за шагом мы разберемся с нашей историей, несмотря на то, что она непростая", – сказала брюссельскому изданию философ Нерия Путинайте.

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