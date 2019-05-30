В минувшую субботу 10-классники отмечали окончание школы в усадьбе сельского туризма.
Сначала все было хорошо, с несовершеннолетними находился один совершеннолетний, который присматривал за порядком.
Ситуация изменилась, когда в усадьбу приехали приглашенные девушками посторонние юноши.
В воскресенье утром, в 4.30 ч., в полицию сообщили, что нетрезвый юноша (2001 г.р.), избил и пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку (2002 г.р.). Юноша был пьян - 1,12 промилле.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый - сын политика. По сведениям портала DELFI, он свою вину отрицает, однако показаний свидетелей достаточно для того, чтобы предъявить ему обвинения по 3 ч. 149 ст. УК ЛР.
"Стало немного лучше, но она пережила сильный стресс, страх. Она очень напугана", - сказал отец девушки.
По его словам, ему позвонили в воскресенье в 5.45 ч. С телефона дочери позвонила ее подруга и сообщила о случившемся.
Мужчина сказал, что дочь с одноклассниками не в первый раз ездила в усадьбу отмечать разные праздники, но до этого все было хорошо.
"Я сразу поехал, тут мне позвонила еще какая-то женщина – сказала, чтобы я ехал прямо в Таурагскую больницу. Когда я ее увидел... Ей сделали укол, она еле говорила, только повторяла, что ей очень холодно... Лицо было в синяках... Ее поместили в реанимацию, меня туда не пустили. Потом перевезли в Каунас", - рассказал отец девушки.
Полиция уже опросила девушку.
"Сейчас она пришла в себя, но ей тяжело говорить, у нее все сломано, повреждена челюсть. Я стараюсь с ней об этом не говорить, она в шоке. Видно, что сейчас она не хочет говорить об этом", - сказал отец.
Он сказал, что этот юноша был в числе приехавших позже.
"Я с ним не знаком. Знаю только, что он из Юрбаркаса. Знаю, что не она, а подруги его пригласили", - рассказал мужчина.
"Страшно, но что делать?", - сказал мужчина, узнав, что подозреваемый не арестован.
"Тяжкие телесные повреждения - такие повреждения, после которых остаются последствия. Это значит, что человека невозможно вылечить. Если указывают такие повреждения, значит будут последствия (…). из материалов я вижу, что речь идет о тяжком преступлении, поэтому странно, что назначили лишь мягкую меру пресечения. Можно обжаловать это решение. Мы оценим ситуацию", - сказал адвокат пострадавшей Миндаугас Василяускас.
Влиятельные родители подозреваемого пытаются связаться с родителями девушки. "Я даже не думаю о мировой. Я пойду до конца. Я этого не прощу", - сказал отец девушки.
"Мера пресечения позволяет полиции собрать объективные, верные данные, поскольку, часто оставшись на свободе, такой человек начинает оказывать влияние на свидетелей, может уничтожить доказательства. Кроме того, как мы поняли, мать подозреваемого пытается выйти на контакт. Сначала она писала в Facebook, потом мать одноклассника дала ей номер телефона отца девушки", - сказал адвокат.
"Я сам воспитываю дочь, после такого сложно остаться равнодушным. Поэтому наша контора предложила бесплатные услуги. Мы предоставим всестороннюю юридическую помощь, нельзя мириться с происходящим", - сказал Василяускас.
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