Отец пяти детей назвал наглостью дифирамбы правящих в свой адрес

Он заметил, что родителей оскорбляет установка правящих, которые заявляют, что "мы позаботимся о ваших детях".

"Власти говорят - мы дадим детям, как будто родители не обязаны их содержать, и делают это, забирая деньги из кармана их же родителей. Это попрание достоинства родителей, когда всех делают получателями пособий, кроме того, вносят разлад между родителями и детьми, поскольку налоговые льготы были для родителей, а "детские деньги" платят детям", - сказал Хмеляускас.

- Дети - не только радость, но и расходы. Как вы с этим справляетесь?

- Если мы решаемся на еще одного ребенка, то делаем это сознательно, а не случайно, значит, думаем о его содержании. Лично мне с появлением каждого последующего ребенка приходилось думать о дополнительных источниках доходов.

После появления третьего, четвертого, потом пятого ребенка появлялись дополнительные работы - курс в университете, работа в совете ЛРТ, где платят, вроде немного, но все равно это пополняет семейный бюджет. Однако в то же время нас подкосила "реформа Кубилюса", которая ввела "прогрессивные налоги".

По сути, нельзя быть против них - в них кроется социальная справедливость. Но когда это касалось всех без исключения, это больно ударило по родителям.

Вот конкретный пример - в университете им. Витаутаса Великого мне предложили полгода читать курс, за семестр я получил 1200 литов, а в начале следующего года, заполняя декларацию, я обнаружил, что оказался должен огромные деньги - почти 1500 литов.

Потом выяснилось, что считали налоги со всех моих доходов. Поскольку

я дополнительно преподавал, попал в категорию лиц, в отношении которых не применяли необлагаемый налогами минимум. То есть родителей начали наказывать за то, что они стараются заработать для семьи, для своих детей. Все пришлось заплатить, было бы дешевле не работать дополнительно. И это при том, что тогда еще действовал дополнительный необлагаемый налогами размер за детей, который сейчас забрали.

- Говорят, что сейчас благодаря "детским" деньгам, станет больше детей.

- Нехорошо, поскольку по Конституции о детях должны заботиться родители. Есть дети, о которых родители не заботятся, тогда им Но правящие не должны сбрасывать все в один котел.

Они заявляют, что все детки получат по 30 евро, имея в виду и тех, кому нужна помощь, и тех, для кого 30 евро - не деньги. Это социально несправедливо.

Если правящие хотят помочь детям, не надо делать это, лишая родителей льгот. Эта реформа нечестная - ее представляют как успех, а на деле это попрание элементарного уважения к родителям.

- Почему?

- "Детские" деньги не принадлежат правящим. это деньги налогоплательщиков. Возникает вопрос, согласны ли налогоплательщики, чтобы у родителей были налоговые льготы, как признание того, что они делают благо для общества и не просят за это помощи, а договариваются с другими налогоплательщиками - мы воспитываем детей, поэтому у нас есть дополнительные льготы.

Это кажется справедливее, логичнее и достойнее, чем нынешняя ситуация. Как родители мы стараемся больше работать и зарабатывать для детей. Но нас за это наказывают, высчитывают больше налогов. потом говорят - мы даем вам "детские" деньги, вы должны нам руки целовать и благодарить.

- Как изменилось ваше положение после отмены налоговых льгот и введения "детских" денег?

- Получить за 5 детей 150 евро - это почти то же самое, чего я лишился в результате упразднения налоговых льгот. Хотя в стране с таким плохим демографическим положением было бы логично думать, как поощрять рождаемость разумными налоговыми льготами, может для родителей с 3-4 детьми ввести 0 тариф налогов, ведь воспитание детей стоит.

- Правительство хочет ввести бесплатное питание для всех школьников и т.п.

- Это совершенно советское явление - партия и родина все даст, позаботится о ваших детях - это противоречит принципам свободного демократического общества. Возможно, часть детей не будет есть в школах, еду будут выбрасывать. Как с "детскими" деньгами - не всем они нужны, так зачем заявлять - всем поровну? Помощь нужно предоставлять ответственно, не оскорбляя достоинства людей.

Самый достойный способ помощи - позитивная дискриминация - установка дополнительного необлагаемого налогами размера с учетом количества детей. Если к власти приходит добрая партия, она может думать, как дать семьям денег, но не за счет всех налогоплательщиков. Как это сделали поляки - ввели налоги для банков и выплачивали на детей по 500 злотых на ребенка.

А наши правящие взяли из кармана тех же родителей, переложили в другой и заявляют, что помогли семьям. Это наглость.