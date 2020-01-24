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24 января вечером в больницу попал отец президента Литвы Гитанаса Науседы Антанас Науседа. Он находится в Каунасской клинике. Эту информацию DELFI подтвердил пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
Он сказал, что у отца президента начались проблемы со здоровьем, он обратился к кардиологам. "Сейчас он находится под присмотром врачей в Каунасской клинике. Его состояние стабильное", – сказал DELFI Бубнялис.
DELFI напоминает, что отцу Науседы 91 год, он живет в Клайпеде.
Президент Литвы в интервью ни раз говорил о том, что у него с отцом очень близкие отношения.
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