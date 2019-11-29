История Добровольческих сил армии постсоветской Литвы берет свое начало с 1991 года. Именно тогда после попытки Советского Союза силой свергнуть законную власть Верховный Совет Литвы принял соответствующий закон. Однако по мере укрепления независимости молодой республики необходимость в мобилизации населения для защиты территории стала уменьшаться, и в 2008 году в стране был отменен военный призыв, а в Добровольческие силы в основном шли любители "милитари", оружия и искатели новых ощущений.

С новыми геополитическими вызовами страна столкнулась после 2014 года, когда Россией был аннексирован Крым. В 2015 году Литва, опасаясь непредсказуемых действий соседней России, возвращает призыв на срочную военную службу и начинает популяризацию армии и Добровольческих сил при ней. Результаты не заставили себя долго ждать - за считанные годы увеличилось количество молодых людей, которые пошли служить как в регулярную армию, так и в добровольцы. Так, по крайней мере, считает героиня нашей статьи Ивона Пузино. Она уже полгода как является профессиональным военным, но начинала свой путь 3 года назад с Добровольческих сил армии Литвы.

Ивона Пузино родилась в Вильнюсе. Родные и друзья живут в Литве. Девушку из польской семьи отправили в литовскую школу в Вильнюсском районе, где она и закончила 12 классов. Ивона росла с двумя братьями. Воспитывал детей отец. Этим фактом она объясняет свою тягу к профессиям, еще совсем недавно считавшимися совсем не женскими.

"После школы я хотела пойти учиться на пограничника, но опоздала с поступлением. Потом подумала, что пойду в полицию, но туда меня не приняли, потому что я не имела 9 месяцев стажа водительских прав", - вспоминает Ивона. В такой ситуации деваться школьной выпускнице было некуда и она поступает на кондитера, однако с самых первых месяцев понимает, что это всё не её. Тем не менее, девушка закончила учебу и получила соответствующий диплом.

"Хотела посмотреть своими глазами на службу изнутри"

На этом девушка решила не останавливаться и планировала освоить еще одну профессию. Однако в этот момент происходит судьбоносное обстоятельство, оказавшее большое влияние на всю ее последующую жизнь до сегодняшних дней - как и в случае с поступлением на пограничника, она не успела вовремя подать документы. Это во многом и стало причиной того, что в 2016 году Ивона записалась в Добровольческие силы.

"В то время, когда я пошла служить в добровольческие войска, я не успела поступить на другую профессию. А во второе место, куда я пробовала поступить, меня не приняли из-за определенных нюансов. Тогда я подруге предложила пойти в добровольческие войска - испытать свои силы, посмотреть своими глазами, как все происходит, и что они там делают. Ну мы записались и прошли трехнедельный подготовительный курс. Ну, а вернувшись домой, мы поняли, что как-то нас зацепило, мы остались и начали служить. В результате это все так затянулось, что я уже более трех лет служу в военной части", - говорит она.

На выбор Ивоны, связанный с военным поприщем, также повлияла знакомая, на тот момент уже состоявшая в добровольцах.

"Она на тот момент уже служила. Мы как-то с ней пообщались, я посмотрела видеоролики в интернете и мне показалось все это немного надуманным и приукрашенным. Поэтому я решила своими глазами посмотреть, действительно ли все так происходит", - рассказывает девушка в беседе с журналистом DELFI.

Сейчас Ивона вспоминает, что поначалу было нелегко, неоднократно возникали мысли том, что она вообще тут делает, может, все это не для неё и нужно все бросить. Адаптационный период длился около полугода.

"Когда мы проходили первичный трехнедельный курс, было очень много теории. Затем мы на несколько дней вышли в лес. Выполняли там задания и там же ночевали. Причем не в палатке, а под деревьями. На улице было минус 10, выпал снег. В общем было так тяжело, и инструктора нас "мучили" с той целью, чтобы мы могли понять, как все будет происходить, если это будет настоящая война. Ну и порой я сидела и думала про себя: ну что я тут делаю? зачем я это выбрала для себя? зачем я сюда пришла?". Когда закончился этот подготовительный курс, я приехала домой и поняла, что все же это было классно. Правда, на следующих учениях в Пабраде, Рукле и других местах у меня вновь возникли сомнения: холодно, дождь льет, простуда. Но по приезде домой мнение снова меняется", - говорит она.

По словам Ивоны, гендерный и национальный вопросы в общении с сослуживцами, выстраивании взаимоотношений не имеет никакого значения: "Не было никаких недопониманий. Там не особо и важно, поляк ты или литовец. Все принимали тебя таким человеком, какой ты есть".

"Отец гордился моим выбором, а друзья относились по-разному"

Однако на первом этапе не все друзья одобрили такой необычный выбор. Тем не менее, они старались не высказывать своего отношения и со временем пришли к выводу, что это дело самой Ивоны, и если ей это по душей, то пусть так оно и будет.

"Друзья, с одной стороны, меня поддержали, а с другой - им это не совсем по душе. Они говорили, что этой мой выбор, мне с этим жить, но если мне это нравится, то они за меня будут только рады", - описывает она ситуацию.

Реакция отца, напротив, была абсолютно противоположной. Ивона не скрывает, что он был очень горд и радовался сделанным выбором: "Отец не очень удивился, потому что он знал, что я росла в семье с двумя братьями, и я не из той серии, чтобы пироги печь или еще что-то. Он был рад, что я выбрала такую профессию, и говорил об этом всем своим друзьям и родным. Хотя, у нас в семье я единственная, кто служит".

Несмотря на разную реакцию, именно друзья и родные Ивоны остаются для нее самыми дорогими в этой жизни. Ведь именно с ними она старается проводить то немногое свободное время, которое у нее есть. Они помогают ей расслабиться и восстановить силы после изнурительных учений и тренировок, проходящих и в снег и в зной.

"Всегда после учений у меня бывает один свободный день. Я стараюсь встретиться с друзьями, с родными. Ну когда с родными встречаюсь, сидим беседуем за столом и чай пьем, рассказываем друг другу как провели свое время в выходные, чем занимались с момента последней нашей встречи. А с друзьями гуляем по городу, болтаем, можем пойти посидеть в какое-нибудь кафе, иногда ходим в кино. Как-то так проводим время", - рассказала Ивона.

"После зимних учений мои лучшие друзья - кровать и горячий чай"

Многие люди, чья деятельность связана с физическими нагрузками, например, военные и спортсмены, вырабатывают для себя индивидуальную методику восстановления сил после тяжелых и порой утомительных учений и тренировок. Кто-то пьет витамины, кто-то делает это с помощью бани и массажа, другим помогает смена обстановки, просмотр фильмов и так далее. У Ивоны нет какой-то своей специальной методики. Набраться сил ей помогают и встречи с друзьями, и прогулки, и путешествия, и просмотр фильмов вкупе с чтением книг, и другие прелести гражданской жизни. При этом в зимний период "лучшими друзьями" после учений являются теплая постель и горячий чай, не скрывая улыбки, говорит она.

В жизни Ивоны примерно поровну людей из гражданской и военной сферы. При этом сама она за воротами части заметно отличается по характеру.

"В гражданской жизни ты смотришь на все по-другому. А там у тебя появляется больше ответственности. Да, бывает такое, что один надоедает, второй надоедает, ты сидишь злая, у тебя что-то не получается, еще кто-то сбоку что-то скажет не то. В гражданской жизни мой характер помягче. А на службе я более строгая, и многие мне говорят: ну как же твой муж с тобой будет жить?. Но служба есть служба, а гражданская жизнь есть гражданская жизнь", - подытоживает она.

Развлечения и забавы "на гражданке"

Служба в армии - это образ жизни, но свободное время хоть и немного, но есть. "Несмотря на то, что я военная, фильмы я смотрю разные - комедии, про любовь, конечно же, про войну (Вторую мировую), много российских фильмов смотрю. А книги… В последнее время читаю две книги и обе - на военную тематику, про события в Украине в 2014 году. Одна из них называется "Ilovaisko dienoraštis" (Иловайский дневник - DELFI), вторая - "Karių atsiminimai"(Воспоминания военных - DELFI). Эти книги основаны на реальных событиях. Вот сейчас начала читать третью книгу на эту же тему. Она называется "Karo dienoraštis" (Дневник войны - DELFI). Ну и вообще я в целом люблю книги, основанные на документальных подтверждениях, даже если они не про войну", - говорит Ивона.

В ее play-листе также есть место и для российских исполнителей. Сама Ивона говорит, что это скорее всего общая тенденция в среде молодежи: "Ну я все-таки еще молодежь, поэтому слушаю в основном то, что и они. Много слушаю русской музыки, также литовскую. Если говорить об исполнителях, то это Егор Крид, Дима Билан, RASA, DAVA, ну и прочие современные молодежные группы".

Ночная клубная жизнь Вильнюса также не проходит мимо нашей собеседницы. Хотя она отдает предпочтение домашнему спокойному отдыху, но все же изредка с подругами может сходить и в клуб потанцевать, и в бар чего-нибудь выпить.

"Мы - молодые, все время надо чем-то увлекаться, куда-то ходить. Тут нечего скрывать. Да, мы иногда с подругами идем в клуб, в бары. Но это у меня бывает 1 раз в 4 месяца/в полгода. Ну максимум 2 раза за этот промежуток, не более. Я больше люблю быть дома, посидеть где-то с друзьями и выпить кофе, погулять, чем каждые выходные в клубе тусить", - рассказывает девушка.

На мое предположение, что возможно это связано со службой, отнимающей много сил, она не соглашается, говоря, что не настолько уж и сильно устает.

Из добровольцев в профессиональные военные

Три года назад, когда Ивона только вступала в ряды добровольцев, она не могла предположить, что свяжет свою жизнь с военной профессиональной карьерой. Однако около полугода назад она перешла на новый для себя уровень - стала профессиональным военным. И опять же, это решение, как и предыдущее о записи в Добровольческие силы, было принято под влиянием совокупности факторов, часть из которых были случайными.

"Когда я отслужила ровно три года в добровольческих войсках, я работала с сфере логистики. Как раз тогда компания объявила о банкротстве, и мне нужно было искать другую работу. В один из тех дней я находилась на службе как доброволец, и ко мне подошел один человек из армии, который предложил пойти работать к ним и дал неделю на раздумье. Поразмыслив, я решила, что надо попробовать, так как все равно необходимо искать новую работу. Ну и я прошла комиссию и сдала все документы", - вспоминает Ивона.

Ивона Пузино

Теперь Ивона не сомневается, что, скорее всего, с этой сферой будут связаны ее ближайшие годы, и поговорка о солдате, который мечтает стать генералом, для нее не пустой звук, но до офицерского звания еще долгий путь.

"Я уже связала себя с армией. Полгода состою на профессиональной службе. Я обычно всегда говорю, что не могу сказать даже, что будет завтра или послезавтра, и не знаю, что может случиться через месяц. Но на данный момент я говорю, что да, я готова и думаю связать свою жизнь с военной службой. Что касается офицерства, я, может, и хотела бы когда-нибудь дослужиться, но для этого нужно иметь высшее образование. Хотя, никогда не поздно его получить и еще все впереди", - рассуждает она.

О сегодняшней Литовской армии девушка сказала, что в ней заметны положительные изменения. Например, почти полностью удалось избавиться от "дедовщины".

"Нет, такого сейчас нет. Я, конечно, не знаю, что происходит в частях, где служат призывники. Я там не служила и не могу ответить за них. Но у нас точно нет такого. Никто никого не заставляет. Да, если есть какие-то учения или что-то нужно делать внутри части, то тут уже действует обычная система иерархии воинских званий, но не более того", - говорит Ивона.

Возможно, это является одной из причин, почему служба становится более популярной. По крайней мере, такую тенденцию, находясь внутри армии, наблюдает Ивона.

"И на призывную службу, и к нам в добровольцы приходит очень много людей. К нам (в добровольцы - DELFI) в основном идет молодежь 18-20 лет, чтобы получить освобождение от призывной службы. Потому что им не нравится на девять месяцев быть отлученными от семьи и от дома. Но есть и другая категория людей - те, кто осознанно идет на девять месяцев службы. В последнее время туда стало идти также очень много людей. Одна из последних тенденций - увеличивающееся количество девушек, которые идут служить. В общем и туда, и к нам идет большое количество людей как из города, так и из села", - говорит она.

Ивона хоть и не имеет ничего против не служивших в армии мужчин, тем не менее посоветовала бы всем проверить себя и испытать свои силы в армии. По мнению девушки, это очень многих "отрезвляет", заставляет по-другому смотреть на мир и гораздо больше ценить те мелочи, которые мы обычно не замечаем в повседневной жизни.

"Да, я бы посоветовала молодому поколению идти служить. Когда ты находишься на службе, твоя семья находится где-то далеко, и ты начинаешь ценить то, что имеешь. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что многие должны испытать, что значит служить в военной части, чтобы понять, чем отличаются служба и гражданская жизнь. В-третьих, многие, посмотрев видеоролики и фотографии, думают, как и я раньше, что на самом деле там занимаются не тем. Очень многие люди говорят неправду про службу, но при этом ни разу не побывав там. Я думаю, они должны сами идти и прослужить хотя бы эти девять месяцев срочной службы, чтобы увидеть все своими глазами", - убеждена она.