Немецкая подлодка в последний раз заходила в Клайпеду осенью прошлого года. Немецкие военные корабли приходят в Литву несколько раз в месяц. Кроме того, за военной техникой, которую использовали в Рукле, пришел американский корабль. Один читатель Delfi поделился видео из Смильтине, на котором запечатлен вертолет, сопровождающий военный корабль.
"Корабли участвуют в учениях в Балтийском море и заходят в порты с визитом вежливости. А сегодня вертолет сопровождал американский корабль, который пришел за военной техникой. Это танковый батальон, дислоцированный в Рукле. Сейчас эта техника вернется в США", – сказал представитель ВМС Аудрюс Виткаускас.
По словам Виткаускаса, корабль сопровождали, чтобы обеспечить безопасный вход в порт. Гости из Германии, по словам Виткаускаса, посетят Куршскую косу. Для военных предусмотрен туристический маршрут.
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