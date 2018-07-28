28 июля, после обеда на пляже Паланги неожиданно пошел дождь. За 10 минут пляж опустел. Однако сбежать от дождя успели не все.
Liūtis Palangoje
© DELFI / Lukas Bartkus

Даже когда появились темные тучи, отдыхавший на пляже Йонас был уверен, что дождя не будет.

"Ходят себе тучи, сейчас пройдут, дождя не будет. Люди напрасно испугались. Мне дождь нравится. Я живу в деревне, специально выхожу в дождь на улицу. Ведь летом он освежает", – сказал собеседник.

Но Йонас не угадал. Сильный ливень прогнал отдыхающих с пляжа. Одни бежали под деревья, другие под пирс, третьи прятались под зонтами.

Синоптики предупреждают, что в субботу и воскресенье во многих районах прогнозируют дожди с грозами.

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