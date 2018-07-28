Даже когда появились темные тучи, отдыхавший на пляже Йонас был уверен, что дождя не будет.
"Ходят себе тучи, сейчас пройдут, дождя не будет. Люди напрасно испугались. Мне дождь нравится. Я живу в деревне, специально выхожу в дождь на улицу. Ведь летом он освежает", – сказал собеседник.
Но Йонас не угадал. Сильный ливень прогнал отдыхающих с пляжа. Одни бежали под деревья, другие под пирс, третьи прятались под зонтами.
Синоптики предупреждают, что в субботу и воскресенье во многих районах прогнозируют дожди с грозами.
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