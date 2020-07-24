Отдыхающих на литовском взморье не отпугнули выросшие перед Праздником моря цены

По ее словам, цены на жилье в Клайпеде сейчас примерно такие же, какими были в прошлом году.

"Перед Праздником моря они немного поднимаются, поскольку есть спрос, гостиницы стараются этим пользоваться. Если посмотреть на статистику, то на выходных этим летом гостиницы были заняты на 90%. И Неринга полна людей, и Паланга, особенно в выходные. Поэтому нет повода снижать цены. В рабочие дни цены корректируют, а в выходные они остаются прежними", – сказала Савицкене.

По ее словам, Праздник моря будет вызовом и для жителей и для организаторов.

"Надо упомянуть, что это будет первый праздник в Литве после карантина, он будет вызовом и для жителей и для организаторов. Мы позаботились о социальной дистанции, об антисептиках. Было решено, что тара будет одноразовой. Чтобы не было заторов и скопления людей мероприятия будут проходить в разных местах города", – сказала собеседница.

По ее словам, туристов на море предостаточно, приезжают и иностранцы.

"Взморье живет неплохо. Туристов и гостей приезжает немало. Мы не можем сказать, что потоки такие, как в прошлом году, но с каждым днем они растут. Мы рады, что не только граждане Литвы приезжают, есть латыши, немцы, эстонцы...", – сказала она.

"Латыши приезжают ненадолго, но уже есть гости из Германии, Польши, они останавливаются надолго. Разница в том, что если раньше приезжали группы по 30–40 человек, то сейчас по 10–15. Эти группы ездят не только по Клайпеде, но и по всей Литве, а также по другим странам Балтии", – заметила специалист.

Савицкене заметила, что жители Литвы в этом году расточительнее, чем прежде: "Туристы из Литвы денег не жалеют. Ведь они откладывали на отпуск, а получилось так, что должны остаться в Литве, вот люди и ищут разного рода развлечения и тратят немного больше. Иностранцы же опасаются посещать популярные места, ограничиваются посещением природных объектов и индивидуальным отдыхом".

"Мы смелее, поскольку мы дома. Доводилось общаться с людьми из Литвы, которые ездили за границу, они говорили, что многие избегают определенных мест, скопления людей, но в Литве мы смелее", – сказала Савицкене.

По ее словам, сейчас гостиницы предлагают немало новых услуг.

"Гостиницы придумали разные услуги: можно взять велосипед для поездок по Клайпеде, предлагали некоторые и третью ночь бесплатно... Думаю, многие этим пользуются", – сказала Савицкене.

Она заметила, что спросом пользуются и роскошные гостиницы.

"И в Литве есть люди, которые предпочитают отдых разных категорий. Мы ошибаемся, думая, что роскошные гостиницы пустуют. Во всех гостиницах есть постояльцы", – сказала собеседница.