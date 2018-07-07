Такая заинтересованность вызвана тем, что в связи с Днем государственности появился дополнительный выходной день, а на пляжах Ниды проходит фестиваль Pudra. Но на него попасть могут не все, а лишь те, кто получил от организаторов личное приглашение.

Не отпугнул тех, кто собрался провести время в Неринге даже вступивший в силу с 20 июня сбор на легковые автомобили. Автомобили на Куршскую косу идут нескончаемым потоком. Паромы переполнены.

Еще в начале этой недели система бронирования гостиниц предлагала даже несколько вариантов для семьи из трех человек. В четверг утром можно было выбирать лишь из самых дорогих предложений.

По данным DELFI, жители, предоставляющие услуги по размещению туристов, подняли цены. Один из самых дорогих вариантов - Nidus apartments в четырехзвездочной гостинице Nidus на три ночи стоил бы 1200 евро. По словам директора гостиницы Юргиты Вичене, все июльские выходные в гостинице заняты, нет мест. "Может быть, в будний день и нашли бы одну-другую комнату, только не на выходных", - сказала Вичене.

Гостиница оборудована в одном из корпусов бывшего дома отдыха Ruta. В советское время он был излюбленным местом номенклатуры. И после восстановления независимости здесь останавились Альгирдас Бразаускас и Роландас Паксас.

В то же время в гостинице Oro Nida мест нет. На одну ночь с четверга на пятницу была свободная комната за 310 евро, однако чуть погодя и она была занята. Премущество этой гостиницы - она находится рядом с морем, а рядом - теннисные корты.

Есть, правда, еще и студия неподалеку от гостиницы Nidus, также в одном из корпусов дома отдыха Ruta. На эти выходные еще можно снять апартаменты Nida Penthouse Studio. Три ночи с прекрасным видом на море обойдутся вам в 1200 евро.

Но более дешевых вариантов уже не осталось. В четверг утром еще можно было снять студию в многоквартирном доме за 260 евро за ночь, но после обеда не осталось и такой возможности.

"Все жители Неринги сдают свои квартиры. И мы сдаем. А что делать пенсионеру? На эти выходные уже все занято", - заметил куривший у двери житель Ниды Йонас.