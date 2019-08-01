Видео в редакцию DELFI прислал Паулюс Ракштикас. Он рассказал, что во время отдыха в Лабанорской пуще услышал крики друга. Тот звал его посмотреть, как уж ворует рыбу.
Žaltys pasikėsino į žvejų laimikį (nuotr. Tomo Larionovo)
© DELFI

"Я подбежал и стал снимать, уж испугался и уплыл", – рассказал мужчина.

Но этим история не закончилась.

"Вскоре уж снова выполз на берег и стал смотреть в нашу сторону. Будто чего-то ждал", – сказал Ракштикас.

Žaltys pasikėsino į žvejų laimikį (nuotr. Tomo Larionovo)
Žaltys pasikėsino į žvejų laimikį (nuotr. Tomo Larionovo)
© DELFI

Мужчины решили, что уж ждет добычу, поэтому бросили ему еще одну рыбу. "Как коту, – прибавил он. – Эту добычу уж не упустил. Мы смогли наблюдать, как уж обедает".

Фото обедающего ужа сделал Томас Ларионовас.

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что литовские пресмыкающиеся питаются живой добычей. Уж - не исключение.

"Они предпочитают места около водоемов, например, озер, но они встречаются и на Куршской косе", – сказал он.

Žaltys pasikėsino į žvejų laimikį (nuotr. Tomo Larionovo)
Žaltys pasikėsino į žvejų laimikį (nuotr. Tomo Larionovo)
© DELFI

Основная пища ужа - лягушки, ящерицы, головастики.

"Рыба - не является основной пищей ужей, но они иногда едят ее, чтобы разнообразить рацион. Может, там, где рыбы больше, ужи едят рыбу чаще", – сказал Макавичюс.

Ужи могут съесть мышь или маленькую пичужку.

Макавичюс заметил, что его не удивило, что люди наблюдали, как уж ест рыбу. Ужи приспособились к жизни рядом с людьми. Кроме того, если рыбак отпускает пойманную небольшую рыбу, она все равно бывает раненой, менее активной, а значит – является легкой добычей для ужа. Здоровую рыбу змее поймать сложно.

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