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Палангский предприниматель Лауринас Римавичюс каждую зиму путешествует по разным странам, чтобы летом представить отдыхающим литовского взморья новые закуски или напитки.

Первое, что он привез в Литву - кукурузные початки.

Три года назад он представил новинку - гонконгские вафли с мороженым и различными добавками. Первые два года люди стояли в очередях, чтобы попробовать этот десерт.

В этом году Римавичюс представил отдыхающим новый десерт - жемчужный чай. Люди идут, чтобы попробовать жемчужный чай brown sugar tea (с коричневым тростниковым сахаром).

Римавичюс сказал, что этот напиток пользуется популярностью не только из-за особого вкуса, но и из-за необычного вида. Все фотографируют этот чай и выкладывают фото в сеть.

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