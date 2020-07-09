Первое, что он привез в Литву - кукурузные початки.
Три года назад он представил новинку - гонконгские вафли с мороженым и различными добавками. Первые два года люди стояли в очередях, чтобы попробовать этот десерт.
В этом году Римавичюс представил отдыхающим новый десерт - жемчужный чай. Люди идут, чтобы попробовать жемчужный чай brown sugar tea (с коричневым тростниковым сахаром).
Римавичюс сказал, что этот напиток пользуется популярностью не только из-за особого вкуса, но и из-за необычного вида. Все фотографируют этот чай и выкладывают фото в сеть.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор о коронавирусе: рано радовались, может, снова придется носить маски
8 июля в Литве сообщили о 10 новых случаях коронавируса ,...
В Литве приезжие еще из 7 стран должны будут провести 14 дней в изоляции (1)
Приезжие из Румынии, Болгарии, с Британских Виргинских...
Министр призывает задуматься: действительно ли поездка столь важна (2)
Министерство экономики и инноваций Литвы призывает...
Отдыхающие в Паланге могут попробовать новый десерт (1)
Палангский предприниматель Лауринас Римавичюс каждую...
Премьер Литвы дал указание подготовить решение по обязательному ношению масок (166)
В среду, после заседания правительства,...