Этот курорт люди либо любят, либо ненавидят. Нет другого литовского курорта, который вызывал бы столько разногласий.

Критики говорят, что в Швянтои скучно, серо, что там с 90-ых ничего не изменилось. Вся Литва меняется и совершенствуется, а Швянтои стоит на месте – говорят многие.

Однако есть и те, кто утверждает, что при первой же возможности едет в Швянтои, у них есть тысячи аргументов в пользу этого курорта.

Журналист на курорте общался с отдыхающими, чтобы узнать, почему они едут отдыхать именно сюда.

Раймондас из Каунаса отдыхает в Швянтои 20-30 лет. Он сказал, что большинство приезжающих сюда верны этому курорту и больше никуда не ездят – ни в Турцию, ни в Египет. Раймондасу нравится местное постоянство, здесь ничто не меняется.

"Никому здесь не нужна роскошь, блеск, какая-то особая архитектура, все хорошо и красиво", – считает мужчина. Самый большой плюс, по его мнению, это то, что люди здесь не рисуются друг перед другом.

"Здесь чувствуешь себя свободно, просто одеваешься, не надо наряжаться, это никого не волнует. Ведь это отпуск, не хочется никаких состязаний", – сказал Раймондас, сказав, что и останавливается он всегда там же, у сейчас уже 80-летней Магдуте.

За трехместную комнату с кухней и другими удобствами семья платит 25 евро в сутки.

"Я считаю, что в Литве нет более красивого места. Мы с 1985 года приезжаем только сюда. Дедушкам нравилось это место, потом родителям, сейчас я со своим ребенком сюда приезжаю", – сказала Гедре из Мажейкяй приезжающая сюда каждый год на две недели.

"Швянтои меньше других курортов, но здесь ты не чувствуешь себя в деревне, как в Прейле или Юодкранте, те курорты для стариков, которым нужен полный покой, а здесь есть чем заняться, много разных мест, поэтому и скучно не бывает", – пояснила Гедре.

И действительно, здесь много развлечений, повсюду стоят очереди. Такое ощущение, что все хотят чем-то заниматься, развлекаться. На главной улице много пунктов проката велосипедов, самокатов и других транспортных средств. К ним стоят очереди. Самое популярное транспортное средство - четырехколесный велосипед, напоминающий карету.

Новая услуга в Швянтои - катание на миниатюрном двухэтажном автобусе – пользуется большой популярностью.

Самое популярное развлечение в Швянтои - это тир. Почему-то отдыхающим здесь нравится стрелять по мишеням. Тиров много, цены в них одинаковые – 10 выстрелов стоят 4 евро. По словам организаторов услуг, никакие призы за меткость стрелки не получают. "Часто спорят на деньги, мужчины ставят друг перед другом разные задачи", – сказал работник тира.

Две молодые мамы – Эляна и Рамуне из Каунаса называют Швянтои семейным курортом и утверждают, что здесь безопаснее и много развлечений для детей.

"Паланга - для тех, кто хочет напиться, потанцевать, подурачиться, а когда ты человек серьезный, хочешь уделить внимание семье – тогда выбираешь только Швянтои, ведь здесь спокойно и много развлечений для детей", – сказали женщины. И заметили, что на других курортах уже нет аттракционов, а в Швянтои они есть. Они водят детей на атракционы два раза в неделю.

Швянтои пользуется популярностью и среди эмигрантов, приезжающих на родину. На улицах города стоят машины с английскими, норвежскими, датскими и даже испанскими номерами.

"В Южной Европе сейчас слишком жарко, кроме того, сложно найти пляж с таким песком и дюнами. Мы литовцы привыкли к хорошему, поэтому не едем туда, где хуже. Друзья часто ездят в Болгарию, тратят большие деньги, но когда показывают фото из отпуска – трагедия, все хуже чем в Швянтои", – сказала Аудроне, которая ненадолго прилетела из Великобритании.

Рита, которая живет в Германии, могла бы отдыхать в любой европейской стране: от Испании и Италии до Украины, но ее муж немец никуда не хочет - только в Швянтои.

"Здесь хорошая атмосфера, дружелюбные люди, все рядом, цены низкие. По сравнению с Германией, все очень дешево, поэтому нам и нравится", – сказала Рита.

Гражвидас, который живет в Норвегии, сказал, что в Швянтои ему нравятся старые деревянные домики. Он с друзьями каждый год останавливается в зоне отдыха Elnias.

"Когда видишь цены в палангских гостиницах, дурно становится", – не скрывал удивления Гражвидас. За четырехместный дом в Elnias он платит 60-70 евро. Двухместный дом обойдется в 50 евро.

Многие говорят, что Швянтои - самый дешевый город, по сравнению с другими курортами. Если человеку не нужны особые удобства, здесь можно жить за 5-10 евро на человека.

Постоянные отдыхающие хвалят местные кафе и рестораны, говорят, что цены здесь ниже, чем в Паланге или Ниде.

По словам Руты, в Швянтои есть столовые, где можно поесть за 3-4 евро. Более низкие цены и в ресторанах. Чтобы привлечь клиентов, рестораны организуют разные акции и скидки, например, жареная куриная грудка с гарниром стоит меньше 4 евро. Дешево можно купить салаты, супы, закуски. Многие говорят, что достоинство этого курорта - "бессмертные" рестораны.

Titanikas, Paršelio rojus, Vikingas и др. "В Ниде и Паланге постоянно что-то закрывается, открываются новые места, непонятно, что там за еда. Страшно идти, не хочется выбрасывать деньги", – сказала Лаура из Шяуляй. Ей нравится, что в Шянтои работают те же рестораны.

На просьбу назвать хотя бы один недостаток Швянтои, Дануте из Паневежиса сказала, что ее раздражает только небольшое количество магазинов.

"Не хватает нормального большого магазина. Наша семья по барам не ходит, мы все готовим дома – специально арендуем квартиру с кухней. Так вкуснее и дешевле", – сказала Дануте.

Журналист провел на курорте 4 часа и решил, что городок уютный, люди в нем общаются между собой, как будто давно знакомы. Сидит на скамейке старушка, к ней подсаживается дама с ребенком, и вот они уже разговаривают, смеются, обмениваются контактами. И среди молодежи все также. Курорт небольшой, поэтому велика вероятность, что люди встретятся еще не раз.