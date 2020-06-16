В понедельник вечером туристов в Паланге было немного, и это несмотря на хорошую погоду. Торговцы пожимают плечами, говоря – может люди боятся вируса. Больше отдыхающих собирается только в выходные.

Пока в Паланге собираются в основном семьи с небольшими детьми. Но некоторые туристы не скрывают – они не любители Паланги. "Последний раз я был в Паланге 10 лет назад. У меня тогда на пляже украли сумочку, и я сказала мужу – больше на литовское взморье ни ногой", – сказала Delfi Маргарита из Радвилишкиса.

Женщина шутит, что из-за пандемии пришлось нарушить свое обещание. "Паланга изменилась. Обновилась. Может, и неплохо было бы здесь, но погода в Литве всегда ужасная. Это не Паланга плоха, а литовская погода", – сказала женщина. Она намерена этим летом еще вернуться в Палангу.

Женщина из Каунаса приехала в Палангу с семьей. По ее словам, это семейная традиция - перед Иваном Купалой съездить в Палангу.

"Мы планируем отдых в Литве у озер, потом снова поедем к морю. У меня были билеты в Барселону. Часть денег удалось вернуть", – сказала собеседница. В Паланге ей нравится покой, поскольку до Ивана Купалы людей бывает немного.

"Для меня литовское взморье - чудо. Красивый песок. Пляж нетронутый цивилизацией. Мне нравится. Я не знаю, что сказать людям, которым Паланга не нравится. Они видимо всегда ворчат, очень избалованы и не умеют радоваться тому, что у нас есть - природой, красивой природой", – сказала женщина.

На вопрос о ценах, она ответила - "Дорого, как всегда".

Каунасец, встреченный на ул. Й.Басанавичюса, сказал, что из-за пандемии он не попал на Бали. "Мы год копили деньги, билеты купили, должны были лететь в середине апреля. Дети неделю плакали, но сейчас уже довольны, что хоть куда-то уехали. Вот, в обнимку с цеппелином. Будет Бали в Паланге", – смеются мужчина, показывая на цеппелин около кафе, привлекающий внимание детей.

На ул. Й.Басанавичюса слышна и английская речь. Группа молодежи рассказала, что они приехали по программе Erasmus из Италии, Испании и Нидерландов. Студенты год учатся в Вильнюсском университете, Литва им нравится. "Мы приехали на автобусе из Вильнюса", – рассказали ребята.

"Сдали экзамены и решили поехать на море. На отдых. Мы только что приехали. Романтичное место. А Литва – красивая страна", – сказала девушка из Испании.

"Паланга - как второй ребенок. Второй ребенок всегда теплее первого. первый - Вильнюс, он холодный, люди там холодные. А в Паланге все теплые", – сказал студент из Италии. На вопрос, почему они не уехали домой, они ответили, что не было билетов.

"Я переживал за семью. Я очень люблю их, поэтому не могу ехать, чтобы случайно не заразить", – сказал итальянец.

Когда молодежь узнала, что на пляже алкоголь не продают, ребята решили зайти по пути в магазин. "Мы хотим поехать в Ниду. Честно говоря, я соскучилась по пляжу, по солнцу", – сказала студентка из Испании.

Молодой человек из Нидерландов похвалил песок на пляже: красивы, белый, а главное – никаких камней. На вопрос о ценах, молодежь , шутя сказала, что хуже, чем в Старом городе Вильнюса не будет.

Пара старшего возраста из Паневежиса сказала, что они приехали в Палангу на неделю. "Сейчас выбор небольшой. Только Литва, за границу не хочется", - сказали паневежцы. Летом они хотели лететь в Италию,в Испанию или в Турцию. "Туда, где тепло", – смеется женщина. Отдыхающие не скрывали, что приезжают в Палангу каждый год. Здесь они по-настоящему отдыхают. На этот раз они сняли жилье за 35 евро в сутки.

На вопрос, не боятся ли они вируса, смеясь паневежцы ответили: "У нас в карманах есть маски".

Тем, кто любит критиковать Палангу, пара советует: "Можно и самим найти, чем себя занять. Мы привозим велосипеды. Если делать все каждый год одинаково, надоедает. Но если находишь что-то новое - тогда хорошо".