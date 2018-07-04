2 июля вечером журналистка Happy 365 Агне Пачекае увидела на пляже необычную птицу.

"На взморье холодно, как в октябре, но я дала себе слово каждый день делать определенное количество шагов. И вот – скучная прогулка завершилась встречей с ПИНГВИНОМ! Я с дружелюбной пенсионеркой стала звонить спасателям, но они ехать отказались, наверное, подумали, что еще одна гостья курорта не протрезвела после выходных", – писала в фейсбике журналистка.

Во вторник утром птица все же попала в руки специалистов, выяснилось, что она нуждалась в помощи. Ее взял эколог Регионального парка литовского взморья Эрландас Паплаускис.

По его словам тонкоклювая кайра в Литве - редкий гость, поэтому неудивительно, что люди могут перепутать ее с пингвином. Правда, появление этой птицы на берегу - нехороший знак.

"Если кайра выходит на берег, значит готовится умирать. Единственное, чего она хочет - покой. Эта птица хорошо ела, хотела жить, поэтому мы решили помочь ей", – сказал эколог.

Однако, вряд ли удастся спасти эту птицу. По словам Паплаускиса, у нее повреждено крыло. Птица не сможет выздороветь, поскольку у нее не функционирует сальная железа.

"Может, в сети запуталась, всякое бывает. Хотя кайра хорошо ела, казалась жизнерадостной, но надежды рухнули, ее сальная железа не работает, перья промокают насквозь, нет смысла спасать. Ее судьба – вернуться назад в природный цикл", – сказал Паплаускис.