Желающие провести последнюю неделю лета в Вентспилсе через booking.com могут найти жилье по цене от 180 евро за 7 ночей - это для 4 человек с удобствами. Самый дорогой вариант – домик с двумя спальнями за 2100 евро. В Юрмале цены на 4 человек за 7 ночей начинаются с 242 евро, а самый дорогой вариант - роскошная вилла за 7840 евро. Там могут поселиться до 16 человек. Те, кто ищет покоя, могут остановиться в Папе, неделя им будет стоить 350 евро.

В это же время в Паланге семье из 4 человек предлагают места от 223 евро за 7 ночей. Если вы хотите жить ближе к центру, то к этой сумме надо прибавить еще около 60 евро. В Швянтои цены начинаются со 175 евро, в Ниде – самый дешевый вариант 420 евро, а самый дорогой - 3150 евро.

"Разница, которую ощутили мы, следующая: в Вентспилсе всегда можно найти бесплатную парковку, даже рядом с морем, в Литве же каждый метр облагается налогами. Даже в разгар сезона в Вентспилсе нет такого наплыва отдыхающих, чтобы пришлось толкаться на пляже, как это бывает в Паланге. Пляж здесь широкий и длинный. Конечно, в Литве есть коса, аутентичное окружение, прекрасные длинные пляжи, но развлечений для детей почти нет, а цены на питание, жилье и парковку почти в 4 раза выше, чем в Вентспилсе. Тут можно было бы сравнивать Ниду и Юрмалу, города, похожие своей атмосферой, ценами", - рассказала Юдита Шмитайте-Лауринавичене.

По ее словам, как на пляже, так и в разных местах Вентспился есть масса оригинальных детских площадок, игровых комплексов, поэтому там удобно отдыхать с детьми. Город красивый, украшен цветами, там очень красивые клумбы, ухоженные парки.

"Здесь намного больше дешевых и оригинальных развлечений, чем в Литве, например: почтовый поезд на узкоколейной ж/д, планетарий, 45 минут катания на судне по реке стоит всего 1,5 евро для взрослых и 0,70 евро для детей, бесплатные детские парки, недорогой парк аттракционов, два аквапарка – открытый у моря и закрытый, на билеты для детей везде дают скидки", - рассказала Юдита.

Дорога туда и обратно из Вильнюса в Вентспилс обходится в 80-100 евро на своем автомобиле. Этим летом семья в стороне от центра арендовала небольшую квартиру, за нее платили 40 евро в сутки. Поскольку это была Парвента (район города) еда здесь также стоила дешевле, чем в центре. Обед на 4 человек стоил 15 евро. "Мы останавливались и в кемпинге, который находится в 20 км от Вентспилса. Там за палатку, парковку на 4 человек платили 15 евро в сутки. В кемпинге были чистые туалеты, души, кухня со всеми принадлежностями, приборами, до моря всего 10-15 минут".

Из Вентспилса можно съездить в "латвийскую Венецию" Кулдигу с ее песчаными пещерами и водопадом, в Папе и Лиепаю.

Неринга Мисявичюте ездит на отдых в Латвию с тех пор, как в семье появились дети. Сегодня ее дочерям 10 и 7 лет. Семья Неринги ездит в Юрмалу, Папе, кемпинг Немо и в Вентспилс.

"Латвийское взморье намного лучше литовского. Основная разница – цены на жилье и еду. Даже в магазинах цены ниже. Немного людей. Безопасно. Не надо платить за парковку. Очень приятная атмосфера, люди. Латыши не такие хмурые, как литовцы. Если нужна помощь, всегда сами подходят и спрашивают, не нужна ли помощь. Много зон отдыха и развлечений для детей. Проезд для детей в автобусах бесплатный. Детские площадки на пляжах, теннисные корты, волейбольные площадки, футбольные. Все бесплатно. Есть мини-кафе, спасатели. Оборудованы души, кабинки для переодевания, бесплатные туалеты", - рассказала Неринга.

Две недели назад она с дочерьми остановилась в гостинице для студентов, за 7 дней на человека получилось по 65 евро (всего 195 евро). Еще около 200 евро - еда и развлечения. Они ходили в парк аттракционов, аквапарки, арендовали велосипеды и сегвеи, катались на поезде, ели мороженое и т.д. Завтрак на одного человека стоил 3 евро. Хороший обед на троих - 10-15 евро. Поездка на автобусе из Пасвалиса в Вентспилс и назад - 25 евро на человека.

Семья Индре также предпочитает отдыха на курортах Латвии. "Для нас главное - чистота, кроме того, там действительно много развлечений для детей, не так как у нас – там есть аквапарки, качели, батуты, много развлечений на пляжах, в городе", - сказала она.

Семья Индре из Паневежиса ездит в Юрмалу и назад, дорога обходится в 20 евро. Если ехать на автобусе - 9 евро на человека. Поездка из Паневежиса в Вентспилс на автобусе будет стоить 12 евро. По словам Индре, жители Литвы предпочитают Юрмалу, Лиепаю, Саулкрасты, Папе, Вентспилс. Семья Индре ездит в Юрмалу, так удобнее и быстрее. Когда семья жила в Клайпеде, они отдыхали в Лиепае и Папе.

"В Юрмале дороже, в Лиепае дешевле. И гостиницы разного качества. Но если сравнивать цены на гостиницы одного уровня в Литве и Латвии, то цены в Латвии ниже. Мы за выходные в гостинице в Юрмале платим 200 евро. Это на троих две ночи с завтраками. В Вентспилсе 4-местный домик на выходные мы арендуем за 60 евро", - рассказала Индре.