Отчисленные из ВУЗов Беларуси студенты смогут продолжить обучение в ЕГУ в Вильнюсе

В результате непрекращающегося насилия со стороны властей, студенты ВУЗов Беларуси продолжают сталкиваться с ежедневным давлением из-за собственной гражданской и политической позиции.
За последние двое суток из ВУЗов Беларуси были отчислены уже более 50 студентов различных профилей обучения. Граждане Беларуси, которые учились на специальностях из сферы гуманитарных, социальных наук и искусств и столкнулись с политическим давлением со стороны властей могут обратиться в ЕГУ для того, чтобы быть зачисленными на основании перезачёта пройденных курсов.
Ранее правительство Литвы приняло решение о выделении 200 000 евро для поддержки обучения студентов из Беларуси в ЕГУ. Благодаря данному решению, студенты, подвергшиеся политическому давлению в Беларуси, смогут запросить предоставление бесплатного места для продолжения обучения в ЕГУ.
Начиная с сентября, ЕГУ уже принял положительное решение о предоставлении бесплатных мест для 19 граждан Беларуси из средств Правительства Литвы.
ЕГУ предоставляет студентам из Беларуси возможность перевода на следующие программы постоянной и дистанционной формы обучения:
Бакалаврская программа «Визуальный дизайн» (бакалавр искусств)
Бакалаврская программа «Европейское наследие» (бакалавр гуманитарных наук)
Бакалаврская программа «Медиа и коммуникация» (бакалавр социальных наук)
Бакалаврская программа «Мировая политика и экономика» (бакалавр социальных наук)
Программа непрерывного обучения «Международное право и право Европейского союза» (магистр права)
Руководство ЕГУ ведёт переговоры с международными фондами о расширении предоставляемого финансирования для студентов из Беларуси, которые подверглись давлению. Ожидается, что в результате положительного решения, ещё большее число студентов из Беларуси смогут продолжить учёбу в ЕГУ, в условиях отсутствия идеологического давления и атмосфере либеральной модели образования.
Подробнее ознакомиться с условиями подачи заявление на перевод в ЕГУ можно здесь.
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