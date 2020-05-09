От Вильнюсского табора почти ничего не осталось: куда переехали его жители, и что появится на этом месте

По словам Миталаса, Вильнюсский муниципалитет комплексно решает выселение табора – кому полагается, выделяют социальное жилье, компенсацию на его аренду. Другие сами переселились в другие места.

Миталас признал, что по-прежнему остается проблема распространения наркотиков, которая наблюдалась в таборе, однако он заверил, что муниципалитет продолжает осуществление программы интеграции цыган, а новый культурный центр общины открыть в другом окружении.

- Что сейчас происходит в таборе?

- Несколько лет назад там жили около 500 человек, это количество сокращалось до 100 в конце прошлого года. Сейчас Инспекция по строительству информировала жителей о том, что они должны убрать самовольные постройки. В мае видно, как жители убирают заборы и постройки, процесс подходит к концу.

- Предлагает ли муниципалитет жителям табора какую-то помощь?

- В муниципалитете на протяжении нескольких лет осуществляют программу интеграции цыган, один ее этап в этом году завершился, но она будет продолжена – работает специальная комиссия. Мы финансируем программу на деньги муниципалитета – это инициативы в плане культуры, образования, предоставления жилья нуждающимся, которые декларируют свои доходы. 23 семьи получили социальное жилье, еще столько же - компенсацию на аренду жилья. Другие сами переселяются, где-то арендуют или покупают жилье. Иногда даже не в Вильнюсе, а в другом городе или в Вильнюсском районе.

- На этой территории видны горы мусора, кто все это уберет?

- Этим займется муниципалитет.

- Что дальше ждет эту территорию? Там есть государственный лес, он сохранится?

- На новом плане города вся территория табора разбита на две зоны: южную - там государственный лес – он останется, а другая - зона складов. Это значит, там появятся склады, отделения логистики, необходимые для здешней инфраструктуры – там рядом аэропорт, удобное сообщение.

- В таборе действовал Культурный центр общины. Будет ли он действовать после закрытия табора?

- В рабочей группе есть представители этого центра. Есть разные идеи, конкретные проекты, как открыть центр не на территории табора, а в другом окружении, где бы члены общины могли встречаться, развивать свои традиции. Такие инициативы есть, но пока сложно сказать что-то конкретное, эти проекты еще обсуждают, но я надеюсь, их осуществят.

- Не секрет, что в таборе процветала торговля наркотиками. Как на это реагируют жители, по соседству с которыми поселяются люди из табора? Не поступают ли жалобы?

- Что касается семей в социальном жилье или тех, которые получают компенсации на аренду, там нет никаких проблем. Конечно, возникают небольшие вопросы, но это решаемо. Тем более, что мы предоставляем социальное жилье равномерно, в разных районах, стараемся не концентрировать в одном месте.

- Нет ли опасений, что "бизнес" торговли наркотиками распространится по всему городу?

- Этот аспект - вызов. Конечно, полиция располагает данными и следит за ситуацией больше, чем администрация муниципалитета, но именно поэтому мы стараемся продолжать программу интеграции цыган. Мы будем действовать дальше, чтобы вопрос не ограничился упразднением нелегального табора.

- Как сами жители табора реагировали на выселение, не было ли жалоб?

- Большого количества жалоб не было. Поскольку мы ведем переговоры с представителями общины, диалог не позволяет жалобам брать верх.

Спасибо за беседу.