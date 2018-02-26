Заместитель директора Вильнюсской станции скорой медицинской помощи Ванда Пумпутене сообщила BNS, что в пятницу медикам скорой помощи пришлось констатировать смерть предположительно от замерзания двоих человек в Салининкай и на ул. Лепкальнё, а в воскресенье утром - и в микрорайоне Виршулишкес.

"Также были семь человек с обморожением рук и ног", - сказала В. Пумпутене.

Каунасская и Клайпедская станции скорой медпомощи сообщили BNS, что в выходные дни им не довелось спасать жертв морозов.

Между тем в Республиканскую больницу в Паневежисе была доставлена пострадавшая от обморожений женщина средних лет, сейчас она находится в реанимации.

Старший специалист отдела метеорологических прогнозов Гидрометеорологической службы Литвы Тересе Каунене сообщила BNS, что минувшие выходные были сами холодными за эту зиму. Самая низкая температура фиксировалась в Укмерге – там, в ночь с понедельника на воскресенье, столбик термометра опустился до 24 градусов мороза.

"В отдельных местностях, в зависимости от климатических условий, могло быть на несколько градусов ниже", - сказала Т. Каунене.

По ее словам, на взморье зарегистрирован морозный рекорд не только этой зимы, но и нескольких десятилетий.

"В Клайпеде и Паланге за превышены температурные минимумы последних 20 лет. Но здесь было 15 градусов мороза - поскольку на взморье теплее, то и этой ночью с восточным ветром на один градус побила рекорд Клайпеда, а Паланге превысила его на шесть градусов", - сказала Т. Каунене.

Она отметила, что в ближайшие дни морозы в Литве не ослабнут.