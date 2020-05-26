От коронавируса в Вильнюсе скончались еще два человека

"Скончавшиеся являются людьми преклонного возраста – 81 год и более, у них были смежные заболевания",– сказала глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.
По ее словам, пациент, скончавшийся в столичной клинике "Сантарос", ранее находился на лечении в отделении грудной хирургии, а подопечный Антавиляского пансионата для престарелых – в отделении Вильнюсской городской клинической больнице, где лечились люди, болеющие коронавирусом.
Количество жертв коронавируса в стране выросло до 65, еще восемь зараженных COVID-19 скончались по другим причинам.
По данным НЦОЗ, в Литве подтверждены 1639 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели 1165 человек, продолжает болеть 401 зараженный.
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