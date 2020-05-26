aA
От коронавируса в Литве скончались еще два человека – подопечный дома престарелых в Антавиляй (под Вильнюсом) и пациент, находившийся на лечении в Вильнюсской университетской больнице "Сантарос", сообщили BNS во вторник в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).
От коронавируса в Вильнюсе скончались еще два человека
© DELFI / Domantas Pipas

"Скончавшиеся являются людьми преклонного возраста – 81 год и более, у них были смежные заболевания",– сказала глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

По ее словам, пациент, скончавшийся в столичной клинике "Сантарос", ранее находился на лечении в отделении грудной хирургии, а подопечный Антавиляского пансионата для престарелых – в отделении Вильнюсской городской клинической больнице, где лечились люди, болеющие коронавирусом.

Статьи по теме:
За сутки в Литве выявлены 4 новых случая коронавируса  (12)
К осенней волне коронавируса надо готовиться сейчас: современные средства контроля на границе уже существуют  (22)

Количество жертв коронавируса в стране выросло до 65, еще восемь зараженных COVID-19 скончались по другим причинам.

По данным НЦОЗ, в Литве подтверждены 1639 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 1165 человек, продолжает болеть 401 зараженный.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер-министр Литвы представил новые послабления с июня (7)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис представил в...

К осенней волне коронавируса надо готовиться сейчас: современные средства контроля на границе уже существуют (22)

С учетом имеющейся информации о коронавирусе и его...

Глава Минздрава: маски в офисах нужны не всегда

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что...

За сутки в Литве выявлены 4 новых случая коронавируса (12)

За минувшие сутки в Литве подтверждено четыре новых...

В мэрии Вильнюса - служба расследования финансовых преступлений

Служба расследования финансовых преступлений Литвы...

|Maža didelių žinių kaina