От коронавируса в Литве скончалась 59-летняя женщина

Женщина не входила в группу риска. По данным издания Gimtoji žemė, женщина была из Укмерге. По данным Gimtoji žemė, женщину на скорой доставили из дома в Сантаришкес. Она провела в больнице не одну неделю.

Это 39-ая жертва коронавируса в Литве.