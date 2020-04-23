От коронавируса в Литве скончалась 59-летняя женщина

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В Сантаришкской клинике скончалась еще одна жертва коронавируса. На этот раз болезнь унесла жизнь 59-летней женщины, которая не входила в группу риска. Женщина скончалась несколько дней назад, однако ни Минздрав, ни Национальный центр общественного здравоохранения подробности об этом случае не представили, сообщает портал lrytas.lt
Женщина не входила в группу риска. По данным издания Gimtoji žemė, женщина была из Укмерге. По данным Gimtoji žemė, женщину на скорой доставили из дома в Сантаришкес. Она провела в больнице не одну неделю.
Это 39-ая жертва коронавируса в Литве.
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