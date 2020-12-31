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Представители Йонавской больницы в социальной сети Facebook сообщили о смерти заведующего анестезиологическим и реанимационным отделением Александраса Бартусявичюса. Врач болел коронавирусом.
От коронавируса скончался заведующий анестезиологическим отделением Йонавской больницы
© AFP / Scanpix

Об утрате сообщил мэр города Йонава Миндаугас Синкявичюс.

"Мы лишились врача. Сегодня вечером от COVID-19 умер заведующий анестезиологическим и реанимационным отделением Йонавской больницы Александрас Бартусявичюс. Искренние соболезнования семье врача, коллегам и всем, кто его знал", – писал мэр.

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