От коронавируса скончался заведующий анестезиологическим отделением Йонавской больницы

Об утрате сообщил мэр города Йонава Миндаугас Синкявичюс.

"Мы лишились врача. Сегодня вечером от COVID-19 умер заведующий анестезиологическим и реанимационным отделением Йонавской больницы Александрас Бартусявичюс. Искренние соболезнования семье врача, коллегам и всем, кто его знал", – писал мэр.